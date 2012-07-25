Украина и ЕС значительно приблизились к полной отмене визового режима – Клюев

Упрощение визового режима между Украиной и Европейским Союзом является незначительным, но важным шагом на пути введения безвизового режима для наших граждан.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя подписание Соглашения о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

«Украина и Европейский Союз значительно приблизились к полной отмене визового режима, в очередной раз либерализовав правила посещения ЕС для нескольких категорий граждан», - отметил А.Клюев.

Секретарь СНБО заявил, что от функционирования данного соглашения выигрывает существенное количество украинских граждан, поскольку расширен круг лиц, которые могут претендовать на получение долгосрочных, многократных и бесплатных виз. В частности, под действие соглашения теперь подпадают члены общественных организаций, религиозных обществ, участники международных форумов, члены журналистских команд, люди, которые посещают родственников, а также ряд других категорий.

А.Клюев выразил убеждение, что народная дипломатия, которую осуществляют простые граждане Украины и Европейского Союза, может оказаться даже эффективнее, чем действия профессиональных дипломатов.

«Я уверен, что подписание Соглашения об упрощении визового режима - не последний успех нашей страны на пути евроинтеграции», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Брюсселе министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле и министр председательствующей в ЕС страны - Республики Кипр Эрата Козаку-Маркуллис подписали Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС.

Изменениями предусмотрено дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, для близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и пр., лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также для представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкие определения, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, женам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с целями бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что пятилетние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, который обслуживает журналистов.

Согласно договоренностям, многократные визы сроком действия один год должны предоставляться водителям, которые осуществляют международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны - члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов.

Украина и ЕС начали переговоры о внесении изменений в Соглашение об упрощении визового режима 6 мая 2011 года, а в феврале этого года финальный текст документа парафирован главными переговорщиками.