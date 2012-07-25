В Киеве при попытке ограбления банка задержан вооруженный мужчина

В Киеве при попытке ограбления филиала «ПравэксБанка» в Дарницком районе на проспекте Бажана задержан вооруженный мужчина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня около 10.00 в помещение банка ворвался вооруженный, как выяснилось позже, пневматическим револьвером, 25-летний мужчина, и приказал кассирам отдать ему деньги.

Находящийся в банковском учреждении работник частной охранной фирмы вступил с преступником в борьбу, а сотрудницы банка вызвали помощь.

До приезда смешанного наряда милиции и работников частной охраны нападавший совершил несколько выстрелов в охранника, однако был задержан, а охраннику вызвали бригаду скорой помощи.

Выяснено, что задержанный является жителем Дарницкого района столицы, активно занимается бодибилдингом и боксом, также он оказался причастным к ограблению двух банковских учреждений в этом же районе 4 мая и 8 июня (похищено в целом 160 тыс. грн).

Задержанный проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.