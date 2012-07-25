Семиноженко: система электронного правительства заработает уже в октябре

Председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, руководитель международного совета инициативы «Партнерство «Открытое правительство» Владимир Семиноженко прогнозирует, что система электронного правительства в Украине заработает уже в октябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Сейчас находится почти в финальной стадии проект создания электронного взаимодействия органов власти Украины. Мы будем отказываться уже в октябре от бумаг», - сказал В.Семиноженко.

Он отметил, что это позволит избежать дополнительной задержки с подготовкой, выполнением и реализацией решений правительства.

Также, по словам В.Семиноженко, это будет способствовать повышению уровня открытости и прозрачности органов власти, привлечению институтов общественного общества к формированию государственной политики.

Как сказал В.Семиноженко, план мероприятий по внедрению электронного правительства рассчитан до конца 2013 года.