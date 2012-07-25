Анонс на 26 июля

* Пресс-конференция и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина, посвященная итогам деятельности Комитета за первое полугодие этого года. Р.Кузьмин сообщит о результатах деятельности Комитета, в частности о прекращении заговоров, злоупотреблений монопольным положением, недобросовестной конкуренции субъектов хозяйствования и т.п.

* Пресс-конференция на тему: «София Киевская и Лавра: что грозит историческому наследию Украины?». Участники: профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, член Гуманитарного совета при Президенте Украины Лариса Скорик, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, писатель Александр Бригинец; общественный инспектор ГУ охраны культурного наследия Александр Глухов.

* Состоится видеомост на тему: "Гривня перед выборами: как лучше обезопасить сбережения простым гражданам?". Участники будут говорить о том, насколько актуальными являются риски ослабления гривны в пред- и послевыборный период и может ли банковская система предложить вкладчикам надежные гарантии сохранности сбережений. Участники в Киеве: Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ; Василий Горбаль, член Совета НБУ, советник премьер-министра Украины; Владимир Лавренчук, председатель правления АО «Райффайзен Банк Аваль»; Виктор Лисицкий, экономический эксперт. В Сумах: Александр Фоменко, начальник управления НБУ в Сумской области, Игорь Чернявский, директор Сумского филиала ОАО КБ «Приватбанк», Сергей Козьменко, проректор ГВУЗ «Украинская академия банковского дела НБУ; Любовь Тараненко, зам.начальника управления по розничному бизнесу Сумского областного управления АО «Ощадбанк».

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Недобросовестные заемщики с депутатским мандатом". Вопросы: Депутаты, которые не возвращают долги банкам - можно ли заставить законодателей выполнять законы? Презентация мер, которые банки планируют применить к недобросовестным должникам. Совместное публичное обращение банков-кредиторов к главе Партии Регионов Николаю Азарову. Организаторы пресс-конференции и участники: ПАО "Альфа-Банк" - президент, Главный управляющий директор Александр Луканов, ОАО "ВТБ Банк" - председатель Правления Вадим Пушкарев, УкрСиббанк - и.о.председателя Правления Сергей Панов, представители АО "Сведбанк". Модератор - старший советник ПАО "Альфа-Банк" - Роман Шпек (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050 463 51 08.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63