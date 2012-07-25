ТОП-10 (25 июля)

Минагропрод снизил прогноз производства зерна до 45,3 млн тонн

Киевский горсовет разместил облигации на 502,3 млн грн

Кабмин повысил уровень базовой стипендии для студентов

«Укроборонпром» в ближайшее время приступит к модернизации вертолетов Ми-24

Ставицкий уверен, что спорные вопросы с компанией Vanсo будут разрешены до конца года

Кабмин хочет дать госгарантии по кредиту КНР на 29,5 млрд грн для замещения газа углем

НКЦБФР предлагает провести консультации о консолидации биржевой системы

Задолженность по зарплате в Украине снизилась до 961,9 млн грн

«Нафтогаз» стал гарантированным поставщиком газа для крупных промпредприятий и ТКЭ

Налоговая отчетность, обработанная 21-23 июля, не нарушает сроки - ГНСУ

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Минагропрод снизил прогноз производства зерна до 45,3 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз производства зерна до 45,3 млн тонн, что на 20% ниже урожая 2011 года.

Об этом говорится в разработанном Минагропродом прогнозном балансе спроса и предложения зерна на 2012-2013 маркетинговый год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в 2012 году урожай пшеницы ожидается в объеме 13,9 млн тонн, в том числе 8,3 млн тонн – продовольственной пшеницы, урожай ячменя - 5,9 млн тонн и кукурузы - 23 млн тонн.

Экспорт зерновых из Украины в текущем маркетинговом году прогнозируется в объеме 22,18 млн тонн, в том числе 5,216 млн тонн пшеницы, из которых 3,1 млн тонн продовольственной, ячменя 2,3 млн тонн и кукурузы почти 14 млн тонн.

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Киевский горсовет разместил облигации на 502,3 млн грн

Киевский городской совет разместил облигации серии D на 502,3 млн грн, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Ранее планировалось, что размещение будет проведено на фондовой бирже ПФТС и бирже "Перспектива".

Часть поступлений от размещения облигаций будет использоваться для рефинансирования еврооблигаций города со сроком погашения в ноябре 2012 г.

Андеррайтером выпуска выступает Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк, Киев).

Как сообщал УНИАН, Киевсовет в мае т.г. дал согласие на осуществление столицей внутреннего заимствования на сумму 3,5 млрд грн на три года с процентной ставкой не выше 15,25%. Согласно принятому решению, кредитные средства предусмотрено распределить следующим образом: 2,4 млрд направить на погашение внешнего кредита столицы, взятого в 2007 году, срок погашения которого истекает в ноябре этого года; 1,1 млрд грн – на финансирование расходов бюджета развития Киева.

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Кабмин повысил уровень базовой стипендии для студентов

Кабинет Министров Украины повысил уровень базовой стипендии для студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания правительства вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Сегодня Кабинет министров принял очень важное решение о студенческих стипендиях. Принято решение, которое сняло ту проблему, которая в последнее время обсуждалась. Базовая стипендия студентам значительно повышена», - сказал С.Тигипко.

Он пояснил, что уровень базовой стипендии для студентов был определен в 2008 году, и в дальнейшем этот уровень пересчитывался в зависимости от уровня инфляции, однако все равно размер базовой стипендии оставался неизменным.

«Сейчас принято решение значительно увеличить базовый уровень и стипендии практически останутся на месте от средней стипендии. Стипендии в учебных заведениях ІІІ-ІV уровня аккредитации 724,5 грн. Принято решение - 730 грн».

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко направил обращение премьер-министру Николаю Азарову относительно ситуации с фактическим уменьшением стипендий студентам первого и пятого курсов.

Н.Томенко обратил внимание на то, что 13 июня было принято постановление Кабмина «О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения».

Внесенные постановлением изменения предусматривают, что «исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации стипендии осуществляется начиная с месяца, в котором она назначена. В случае, если человек не получал стипендию или потерял право на ее назначение, а в дальнейшем стипендия ему была вновь или впервые назначена (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с переводом на обучение по государственному заказу, появлением оснований для назначения социальной стипендии, восстановлением на учебе и т.д.), исчисление индекса потребительских цен осуществляется с месяца назначения стипендии».

НТоменко отметил, что на практике это приведет к тому, что студенты, получившие право на стипендию впервые (в связи со встулением в заведение, вступлением в магистрат, переводом на обучение по государственному заказу, наличием оснований для назначения социальной стипендии и т.д.) или вновб после утраты такого права (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с восстановлением на учебе и др.) будут получать лишь базовую стипендию, которая будет индексироваться с момента ее назначения. На сегодняшний день такие студенты получают стипендию с индексацией. Уменьшение реальных выплат студентам, которые впервые или повторно получили право на стипендию, будет составлять 200-300 грн в месяц.

Н.Томенко отметил, что принятие этого постановления руководство многих вузов может использовать для обоснования уменьшения выплат и тем студентам, которые формально не подпадают под его действие.

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«Укроборонпром» в ближайшее время приступит к модернизации вертолетов Ми-24

Предприятия концерна «Укроборонпром» в ближайшее время приступят к модернизации вертолета огненной поддержки Вооруженных Сил Украины Ми-24 совместно с иностранными партнерами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил секретарь РНБО Андрей Клюев, комментируя информацию ГП «Ивченко-Прогресс» о начале создания мотора нового поколения АI-28 для линейки самолетов АН-128, АН-168 и АН-178.

Напомним, 2 декабря 2011 года в Париже руководители ГК «Укроборонпром» и акционерной компании «Сажем» (Франция) подписали дополнительное соглашение к контракту, заключенному в 2008 году по программе модернизации боевых вертолетов Ми-24 для ВСУ.

Документ позволяет возобновить реализацию программы и обеспечить модернизацию украинских вертолетов до уровня самых современных боевых машин.

Ранее, в октябре 2008 года занимавший в то время пост министра промышленной политики Украины Виталий Немилостивый сообщил, что украинские и французские предприятия оборонно-промышленного комплекса совместно будут реализовывать проект модернизации боевого ударного вертолета Ми-24, который состоит на вооружении в Вооруженных силах Украины. Предполагалось, что модернизированный вариант Ми-24 найдет спрос как на внутреннем украинском рынке – для потребностей Вооруженных сил, так и на внешнем, в частности, для участия в операциях ООН.

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Ставицкий уверен, что спорные вопросы с компанией Vanсo будут разрешены до конца года

Министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий уверен, что до конца года Украине удастся разрешить с компанией Vanсo вопрос по соглашению о распределении продукции (СРП), которая будет добываться на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Я уверен, что до конца года этот вопрос будет решен. Мы заинтересованы в этом», - сказал министр.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о распределении продукции.

В июле 2011 года правительство обнародовало распоряжение от 11 апреля 2011 г. об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией "Vanco Prуckerchenska Ltd.".

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено обеспечить после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко интернешнл лимитед» согласно Мировому соглашению.

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Кабмин хочет дать госгарантии по кредиту КНР на 29,5 млрд грн для замещения газа углем

Кабинет министров предлагает Верховной Раде разрешить предоставление государственных гарантий по кредиту Госбанка развития Китая на сумму 29,5 млрд грн для реализации проектов по замещению природного газа углем отечественной добычи.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О государственном бюджете на 2012 год" (в части финансирования проектов замещения природного газа)", предполагающий увеличение общего объема госгарантий на 2012 год с 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

В проекте документа сказано: решение о том, каким компаниям, реализующим проекты по замещению природного газа углем отечественной добычи, давать госгарантии, принимает правительство.

При этом документ делает необычную поблажку для компаний-претендентов на получение кредита в Госбанке развития Китая - субъекты, реализующие проекты по замещению газа углем, не обязаны подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством и освобождаются от платы за получение госгарантий.

В подписанной министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко пояснительной записке к проекту закона сказано, что сейчас на складах угольных предприятий хранится более 2 млн тонн угля и еще 4 млн тонн находится на складах теплоэнергетики.

«Это угрожает непредвиденными отрицательными социально-экономическими последствиями», - сказано в пояснительной записке.

Министр энергетики и угольной промышленности также уточнил, что кредит 3,6 млрд долл. от Госбанка Китая рассчитан на 5 инновационных проектов, которые будут реализованы в трех областях Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долл.

В Украине уже реализуются совместные с китайской стороной проекты в угольной отрасли. Госбанк Китая и Министерство финансов Украины 28 декабря 2011 года подписали соглашение о долгосрочном кредите на 85 млн долл. на реконструкцию и модернизацию шахты им. Мельникова ОАО "Лисичанскуголь". Первый транш в размере 16 млн долл. был получен в июне 2012 года.

Также правительство Китая выделит Украине 372,3 млн долл. на строительство «Воздушного экспресса» – железнодорожного пути от аэропорта «Борисполь» до станции «Киев-Пасажирский».

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НКЦБФР предлагает провести консультации о консолидации биржевой системы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предлагает участникам рынка провести с ней консультации о консолидации биржевой системы, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при планировании и проведении консолидационных процессов предлагает всем участникам соответствующих процессов более активно сотрудничать с регулятором, среди прочего, использовать его консультативно-совещательные органы, а именно Консультационно-экспертный совет, стратегическую группу и комитеты НКЦБФР, положительно зарекомендовавшие себя на рынке", - говорится в сообщении НКЦБФР.

В комиссии отмечают, что интеграционные процессы на фондовом рынке связаны с большим количеством рисков - как технологических, так и регуляторных.

"Убеждены, что все этапы консолидации биржевой системы должны быть стратегически взвешенными, прозрачными, понятными, предсказуемыми и учитывать интересы всех участников этих процессов, прежде всего, участников биржевых торгов, и иметь целью повышение стандартов предоставления биржевых услуг", - отметили в НКЦБФР.

В комиссии также отметили, что сегодня на мировых финансовых рынках наблюдается тенденция к консолидации биржевых площадок и постепенная международная интеграция других объектов инфраструктуры фондового рынка. "В частности, такие процессы сейчас имеют место в Российской Федерации, где проходит процесс объединения мощных фондовых бирж ММВБ и РТС", - отметили в НКЦБФР.

Напомним, в последние дни на рынке появилась информация о том, что мажоритарный акционер фондовой биржи ПФТС —"Московская биржа ММВБ-РТС" — намерен сменить главу правления ПФТС. "Московская биржа ММВБ-РТС" также контролирует 43% другой украинской торговой площадки - "Украинской биржи".

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Задолженность по зарплате в Украине снизилась до 961,9 млн грн

В Украине задолженность по выплате заработной платы в июне 2012 года снизилась на 3,8%, по сравнению с маем, и на 1 июля составила 961,887 млн грн, с начала года задолженность сократилась на 1,6%; по сравнению с данными на 1 июля 2011 года задолженность сократилась на 18,9%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в июне зафиксирован в 8 областях Украины, а также в Киеве и Севастополе. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 16 областях и АР Крым.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 июля т.г. зафиксирован в Донецкой – 179,419 млн грн (в июне сократилась на 13,5%, с начала года — на 10,4%, по сравнению с 1 июля 2011 года – сократилась на 21,6%) и Харьковской областях – 100,035 млн грн (в июне сократилась на 15,2%, с начала года выросла на 11,1%, по сравнению с 1 июля 2011 года сократилась на 25,2%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 июля 2012 года составила 76,422 млн грн (в июне выросла на 1,7%, с начала года — на 5,4%, по сравнению с 1 июля 2011 года – сократилась на 33,3%).

Высокий уровень задолженности зафиксирован также в Луганской — 77,239 млн грн (в июне сократилась на 2,7%, с начала года — на 16,9%, по сравнению с 1 июля 2011 года — сократилась на 24,2%) и во Львовской областях — 61,886 млн грн (в июне выросла на 0,7%, с начала года — на 9,4%, по сравнению с 1 июля 2011 года сократилась на 2,7%).

Самый низкий уровень задолженности по заработной плате на 1 июля т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 153 тыс. грн (в июне сократилась на 17,3%, с начала года — на 34,2%, по сравнению с 1 июля 2011 года — сократилась в 10 раз), Ривненской – 2,353 млн грн (в июне сумма задолженности сократилась на 4,5%, с начала года — на 5,5%, по сравнению с 1 июля 2011 года – сократилась на 10%) и Киевской областях – 3,29 млн грн (в июне сократилась на 21,2%, с начала года — в 3,2 раза, по сравнению с 1 июля 2011 года — сократилась в 6 раз).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.

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«Нафтогаз» стал гарантированным поставщиком газа для крупных промпредприятий и ТКЭ

Кабинет Министров Украины определил НАК «Нафтогаз Украины» как гарантированного поставщика газа крупным промышленным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. Он также отметил, что мелким промпредприятиям, бюджетным организациям и населению газ будет поставляться облгазами.

«По населению бюджету, мелким (промпредприятиям – УНИАН) - это облгазы, а по крупным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго – это «Нафтогаз Украины», - сказал Бойко.

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Налоговая отчетность, обработанная 21-23 июля, не нарушает сроки - ГНСУ

Налоговая отчетность, обработанная 21-23 июля, считается предоставленной плательщиками без нарушения сроков представления, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, в связи с выводом из строя 17-18 июля дискового накопителя почтового сервера информационного портала ГНСУ произошла задержка рассылки отчетности.

Так, часть налоговой отчетности налогоплательщиков, которая поступила на центральный уровень своевременно, на районный уровень была направлена с опозданием. Соответственно, отдельные налогоплательщики квитанции о приеме налоговой отчетности получили с задержкой.

Отмечается, что, учитывая технические проблемы, налоговая отчетность (в т.ч. "отчетные новые" декларации), обработанная на районном уровне 21-23 июля 2012 года, считается предоставленной в органы ГНСУ без нарушения предельного срока представления.

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