Курс НБУ на 26.07.12

Официальный курс НБУ на 26.07.12 100 USD США – 799.3000 (на 25 июля – 799.3000) 100 EUR – 969.8706 (на 25 июля – 966.2738) 10 RUR – 2.4246 (на 25 июля – 2.4494)

Официальный курс НБУ на 26.07.12 100 USD США – 799.3000 (на 25 июля – 799.3000) 100 EUR – 969.8706 (на 25 июля – 966.2738) 10 RUR – 2.4246 (на 25 июля – 2.4494) Учетные курсы банковских металлов на 26.07.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 126888.88 (на 25 июля – 125729.89) 961 XAG 10 Серебро – 2166.90 (на 25 июля – 2152.51) 962 XPT 10 Платина – 111182.63 (на 25 июля – 111342.49) 964 XPD 10 Палладий – 45080.52 (на 25 июля – 45080.52)

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