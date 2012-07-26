Прокуратура объяснила, что ищет на коммунальных предприятиях Полтавы

Прокуратура Полтавской области объясняет обыски на коммунальных предприятиях Полтавы расследованием уголовного дела по факту присвоения средств местного бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, в настоящее время в производстве прокуратуры Полтавы находится уголовное дело, возбужденное по факту растраты и присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по капитальному ремонту трубопроводов отопления, водоснабжения и водоотвода в помещениях жилых домов, связанного с этим фактом служебного подлога (ч. 2 и ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Следователи принимаются все необходимые меры по выявлению скрываемой финансово-хозяйственной документации, связанной с проведением и оплатой вышеуказанных ремонтных работ. Компьютерная техника, печати, документы, отсутствие которых может поставить под угрозу нормальное функционирование коммунальных структур города, не изымались, сказано в сообщении прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 25 июля мэр Полтавы Александр Мамай заявил о массовых обысках на коммунальных предприятиях города и изъятии документов, оргтехники и печатей.