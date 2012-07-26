ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Зачем Януковичу закон о зоне свободной торговли СНГ» пишет: Виктор Янукович старается убедить депутатов в том, что зона свободной торговли в СНГ необходима Украине…

http://delo.ua/ukraine/zachem-janukovichu-zakon-o-zone-svobodnoj-torgovli-sng-181920/

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Также «Дело» в публикации «Минагропрод: Никто не зарится на "аграрные" 11 млрд гривен» пишет: чиновники называют безосновательными подозрения представителей аграрного рынка относительно ручного распределения аккумулированного НДС агропредприятий в пользу животноводов. Но напоминают, что имеют право и должны вмешаться в проблемные сектора…

http://delo.ua/business/minagroprod-nikto-ne-zaritsja-na-agrarnye-11-mlrd-griven-181909/

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«Дело» в публикации «Эксперты отмечают большие риски для урожая-2013 в Украине» пишет: убытки текущего сезона ставят под угрозу и перспективы урожая следующего года. Чиновники исключают существенное снижение посевных площадей осенью, но сами аграрии, потеряв около 14 млрд грн из-за погоды, сомневаются, что смогут "потянуть" посевную…

http://delo.ua/business/eksperty-otmechajut-bolshie-riski-dlja-urozhaja-2013-v-ukraine-181899/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Зерно не всходит с места», в котором пишет: зерновой рынок замер в ожидании. Покупатели украинских зерновых на внешних рынках резко снизили закупки, а экспортеры удерживаются от продажи. Это происходит из-за проблем с урожаем зерновых в мире и стремительного роста цен как в Украине, так и за рубежом…

http://www.kommersant.ua/doc/1987871

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Не каждому дано», в котором пишет: в правительстве отказались от практики отраслевых льгот и решили перейти к ручному предоставлению предприятиям права не платить налоги…

http://www.kommersant.ua/doc/1988038

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«Коммерсант-Украина» публикует материал «Стипендиальный фон», в котором пишет: правительство объявило о повышении стипендий студентам. Как сообщил вице-премьер Сергей Тигипко, их базовый уровень увеличен на 37,5%. Впрочем, к реальному повышению стипендий установление базового уровня в скором времени не приведет — правительство просто зафиксировало нынешний размер стипендий, отмечают в студенческих профсоюзах…

http://www.kommersant.ua/doc/1988035

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Газета «Сегодня» в материале «Под Киевом вовсю продают спорную землю — среди жертв есть и звезды» пишет: Святошинский лес вырубают под коттеджи — скандальный участок купил и солист группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин — певец будет защищать свой дом грудью…

http://www.segodnya.ua/news/14415507.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Американские сборки "не прижились" на советско-российских реакторах» пишет: проблемы с топливными сборками Westinghouse на Южно-Украинской АЭС заставили задуматься о целесообразности диверсификации топлива для атомных блоков. АЭС - целостный организм и может неожиданно отреагировать на "чужеродные" детали и элементы. Об этом - в интервью с О.Зотеевым, доцентом кафедры АЭС Одесского политеха...

http://economics.unian.net/rus/detail/134730

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Также «УНИАН-Экономика» в публикации «Кредитование микробизнеса: "покращення" наступит не сегодня» пишет: создание и ведение малого бизнеса в Украине осложняется еще и отсутствием кредитования. Несмотря на то, что государство законодательно само себя обязало кредитовать малый бизнес, на практике в вопросе предоставления финансовой помощи малым предпринимателям оно пока придерживается швейцарского нейтралитета…

http://economics.unian.net/rus/detail/134939

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Стокгольмский арбитраж оценил национализацию ЮКОСа в $60 млрд» пишет: российское правительство проиграло в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма иск от семи испанских инвестфондов — держателей ADR ЮКОСа, среди которых Renta 4, Ahorro Corporacion Emergentes, Quasar de Valors…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2320290/stokgolmskij_arbitrazh_ocenil_nacionalizaciyu_yukosa_v_60

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Издание «Известия» в публикации «Кандидатов на генеральские посты МВД пригласили в Кремль» пишет: президент определился с претендентами на пост главного особиста ведомства и полицейского следователя Москвы…

http://izvestia.ru/news/531339

(УНИАН)