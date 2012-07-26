Украина внимательно изучает последние предложения России по ТС – Азаров

Украина хочет работать с Таможенным союзом и внимательно изучает последние предложения России по этому вопросу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Завтра»

При этом он отметил, что, к сожалению, предложенный Украиной вариант сотрудничества с ТС по формуле «3+1» Россия не приемлет.

«Сейчас мы изучаем опыт функционирования Таможенного союза, смотрим, что есть позитивного. Мы уже предлагали свою формулу работы с Таможенным союзом («3+1» – УНИАН). К сожалению, пока эта формула не принимается нашими партнёрами, но мы не ставим крест на этой идее. Мы хотим работать с Таможенным союзом, это реальность. И поэтому последнее предложение Президента России Путина внимательно изучаем и сосредоточенно думаем над ним», - заявил Н.Азаров.

Он отметил, что у украинской оппозиции любые планы по сближению Украины с Россией и Беларусью вызывают «ярое неприятие».

«Обсуждая тему Таможенного союза, мы сталкиваемся с категорическим неприятием этой идеи со стороны нашей так называемой оппозиции. Они даже не хотят слушать, не хотят разговаривать. Всё, что хоть немного сближает нас с Россией и с Беларусью, вызывает у нашей оппозиции ярое неприятие, отказ даже обсуждать эти темы. Они говорят так: если мы движемся в сторону Таможенного союза, значит, мы закрываем для себя движение в Европу, а мы мечтаем быть в Европе», - сказал Н.Азаров.

«Никуда Украина не движется. Украина - это большая страна, которая находится в центре Европы. Со своими интересами, со своим уникальным народом, своими традициями. И задача любого правительства - обеспечить реализацию коренных национальных интересов. А национальный интерес Украины сегодня заключается в развитии. Мы отстали - значит, нам надо развиваться. И всё, что работает на развитие, отвечает нашим национальным интересам», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Ливадии (Ялта) состоялось заседание Межгосударственной комиссии с участием Президентов Украины и России В.Януковича и Владимира Путина. О деталях предложения РФ по вопросу работы Украины с ТС пока не сообщалось.

12 июля на пресс-конференции в Ялте после заседания Межгосударственной комиссии Президент России Владимир Путин заявил, что его страна никого насильно не тянет вступать в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

«Окончательный выбор, безусловно, за ней (Украиной – УНИАН)», - сказал В.Путин, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в эту организацию.

«Россия никогда никого не тянет. Это контрпродуктивно. Каждая страна должна оценить свои плюсы и минусы (от вступления в тот или иной союз – УНИАН)», - подчеркнул Президент РФ.

При этом он отметил, что потом «будет сложно, если совсем возможно, вносить в существующие документы какие-либо изменения из-за вступления в организацию новых членов».

В свою очередь Президент Украины Виктор Янукович выразил благодарность за то, что Украину приглашают в те или иные союзы. «Благодарю за то, что нас зовут. Каким будет будущее, посмотрим в ближайшее время», - сказал В.Янукович.