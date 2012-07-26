Процедуру изготовления документов строгого учета могут упростить

Кабинет министров на заседании 25 июля принял изменения к проекту Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно изготовления документов и бланков документов строгого учета или отчетности“, разработанному Министерством юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, по словам руководителя ведомства Александра Лавриновича, предложенные изменения направлены на упрощение и удешевление процедур, связанных с реализацией прав, свобод и обязанностей граждан, и усиление прозрачности осуществления таких процедур.

Для этого предлагается внести изменения в 24 законодательных акта, которые исключат положения, определяющие некоторые документы и бланки, как документы строгого учета, отчетности и финансовой отчетности.

Изготовление таких документов и бланков документов является затратной процедурой, которая к тому же подлежит лицензированию. Указанное влияет на их стоимость, выдачу и услуги. Соответствующие расходы нередко являются неоправданными. Они не гарантируют соизмеримой защиты от противоправных посягательств на права или собственность конечного потребителя, сказал министр.

Законопроект является регуляторным актом и будет иметь положительное влияние на обеспечение прав и интересов субъектов ведения хозяйства. Исключение из законодательных актов указанных положений будет способствовать упрощению условий осуществления хозяйственной деятельности.