ПР: Ратификация Договора о ЗСТ с СНГ не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС

Ратификация Украиной Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ не противоречит экономической части Соглашения об ассоциации - создании зоны свободной торговли с ЕС. Геополитическая цель Украины - иметь дружеские отношения и на Востоке, и на Западе. Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, заместитель председателя ПР по вопросам международной политики Леонид Кожара.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, комментируя то, что Президент Украины подал в парламент проект закона о ратификации Договора о зоне свободной торговли с СНГ, депутат, в частности, отметил, что фракция Партии регионов очень заинтересована в его ратификации. По его мнению, «Рада может ратифицировать Договор о ЗСТ с СНГ на внеочередной сессии в ближайшее время». Вместе с тем политик отметил, что вопрос, когда ратифицировать документ, должен решать Согласительный совет.

Л.Кожара отметил, что ратификация Договора о ЗСТ с СНГ не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, ее части, которая касается углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, техническое парафирование которой недавно завершили наша страна и Европейский союз. «Этот договор никоим образом не противоречит Соглашению об ассоциации. ЗСТ с СНГ не противоречит зоне свободной торговли, которую мы создаем с государствами Европейского Союза. И по поводу этого есть многочисленные высказывания со стороны руководства Евросоюза, Еврокомиссии в частности, о том, что ЗСТ в рамках СНГ не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС», - отметил он.

«Это наша геополитическая цель - иметь дружеские отношения и на Востоке, и на Западе. И это (ратификация Договора о ЗСТ с СНГ) будет еще одним шагом к реализации этой цели», - считает Л.Кожара.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вто же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

На сегодняшний день Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением №6 к документу.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

24 июля Президент Украины В.Янукович внес в Верховную Раду Украины проект закона “О ратификации Договора о зоне свободной торговли” в рамках СНГ.

Внеочередная сессия ВР может состояться 31 июля.