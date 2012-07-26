Из Сирии эвакуированы 62 гражданина Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

«В соответствии с решением правительства Украины и в связи с обострением ситуации безопасности в Сирии сообщаем о том, что Государством Украина, МИД Украины во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами проводится эвакуация граждан Украины из Сирии», - сказал он.

А.Дикусаров сообщил, что сегодня в 10.30 и в 10.40 по киевскому времени в аэропорту города Дамаск осуществили посадку два Ан-32 Министерства чрезвычайных ситуаций.

Посольством Украины в Сирии были составлены списки граждан Украины, которые желали вернуться на Родину в связи с обострением ситуации.

По состоянию на 12.00 по киевскому времени на борту двух украинских самолетов находятся 62 гражданина Украины, из них 28 взрослых и 34 ребенка. Среди взрослых практически все женщины.

В 12.40 первый самолет вылетел из аэропорта, а сейчас на рулежке находится второй самолет.

Самолеты будут следовать по маршруту Дамаск – Анкара – Киев.

В 15.40 планируется осуществить техническую посадку самолетов для дозаправки в Анкаре.

Прибытие самолетов в аэропорт «Борисполь» ожидается в 18.30 и 18.40 соответственно.

А.Дикусаров отметил, что Посольство Украины в Сирии и в дальнейшем будет составлять списки желающих эвакуироваться.

Он напомнил, что МИД Украины с декабря 2011 года обращался к гражданам Украины в Сирии с рекомендацией покинуть эту страну.

А.Дикусаров также проинформировал, что Посольство Украины поддерживает связь с несколькими сотнями украинцев в Сирии. Однако он не смог сказать, сколько украинцев в настоящее время находится в Сирии, поскольку не все становятся на консульский учет.

Также А.Дикусаров сообщил, что сейчас не идет речь об эвакуации из Сирии сотрудников посольства. «Посольство будет работать до тех пор, пока там останутся украинские граждане», - сказал он.