ТОП-10 (26 июля)

Нацбанк допускает введение ограничений на расчеты наличными

Кабмин одобрил ТЭО строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Деньги от размещения евробондов зачислены в золотовалютные резервы

Азаров отмечает рост поголовья крупного рогатого скота впервые с 1990 года

Украина внимательно изучает последние предложения России по ТС – Азаров

НБУ хочет вводить обязательную продажу валютной выручки на срок до 6 месяцев

ВР на внеочередной сессии 30 июля рассмотрит и вопрос ратификации договора о ЗСТ с СНГ

Продажи новых автомобилей в Украине в 1-м полугодии выросли на 21% - эксперты

Долги населения перед банками составляют 189,69 млрд грн - НАБУ

Глава Европейского центрального банка обещает защитить евро

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Нацбанк допускает введение ограничений на расчеты наличными

Национальный банк Украины (НБУ) допускает введение ограничений на расчеты наличными в Украине, при этом обещает, что нововведение не доставит дискомфорта клиентам торговых сетей.

Как сообщается на сайте НБУ, предоставление Нацбанку права устанавливать предельные суммы расчетов наличными средствами для физических и юридических лица, а также для физических лиц-предпринимателей, предусмотрено законопроектом относительно развития безналичных расчетов и регулирования платежного рынка Украины (№ 10656).

«Сейчас ограничений нет, и этот законопроект (№ 10656 - УНИАН) также не вводит такого ограничения. Он лишь говорит о том, что это возможно будет сделать», - говорится в комментарии директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Натальи Синявской, размещенном на сайте Нацбанка.

Н.Синявская отмечает, что предельная сумма наличных расчетов будет определяться после анализа экономической ситуации.

«Мировой опыт свидетельствует о том, что устанавливается достаточно высокий уровень наличных расчетов для того, чтобы рядовые граждане, которые совершают какие-то покупки в торговых сетях, не ощутили дискомфорта. Введение ограничений касается только крупных покупок», - сказала Н.Синявская.

Иниицированный Нацбанком законопроект № 10656 принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Кроме вышеуказанного, проектом закона также предлагается дать право Государственной налоговой службе осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары и услуги.

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Кабмин одобрил ТЭО строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Кабинет Министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Текст распоряжения № 498-р от 4 июля 2012 года опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, установленная электрическая мощность энергоблоков составляет 2 тыс. МВт.

Общая сметная стоимость строительства составляет 36,758 млрд грн, в том числе строительно-монтажные работы - 5,956 млрд грн, оборудование - 23,589 млрд грн, пусконаладочные работы - 249 млн грн.

Также документом оценена стоимость ядерного топлива для первой загрузки - 2,072 млрд грн.

Общие расходы на данный проект Кабмин оценивает в 39,566 млрд грн.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

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Деньги от размещения евробондов зачислены в золотовалютные резервы

Полученные в результате размещения еврооблигаций Украины 2 млрд долл. зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в беседе с журналистами в четверг, 26 июля.

«Все зачислили», - сказала Е.Щербакова, отвечая на вопрос журналистов о том, зачислены ли средства от размещения евробондов Украины в резервы НБУ.

При этом объем золотовалютных резервов с учетом вышеуказанных средств Е.Щербакова не уточнила.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 млрд долл. США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital. По данным Минфина, конечный объем заявок инвесторов на покупку украинских евробондов составил 5,8 млрд долл., при этом, по информации Нацбанка, книга заказов на евробонды составила около 7 млрд долл.

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Азаров отмечает рост поголовья крупного рогатого скота впервые с 1990 года

Премьер-министр Николай Азаров отмечает рост поголовья крупного рогатого скота в Украине впервые с 1990 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг, 26 июля, на церемонии открытия речного перегрузочного зернового терминала СП "Нибулон" в селе Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

По словам главы правительства, государство вкладывает все больше средств в социальное развитие села. В частности, поддержка аграрного сектора в 2012 году составила рекордные 10 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 г.

"Мы инициировали новые формы поддержки села - такие как дотации на одного бычка или телочку. И уже в этом году мы прибавили поголовья на 452 тысяч. Впервые в Украине пошел рост поголовья крупного рогатого скота. С 1990 года убывали: было 25 млн, стало 4,9 млн", - сказал Н.Азаров.

Напомним, что премьер-министр считает, что существенного увеличения поголовья крупного рогатого скота можно достичь за 5-7 лет. По его мнению, ежегодно можно достигать прироста поголовья в размере 200-300 тыс. единиц.

Также Н.Азаров отметил, что в планах у правительства значительное увеличение потребления населением мяса - до 70-80 кг в год.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2012 году государство предусмотрело около 1 млрд грн дотаций крестьянам за сохранность молодняка крупного рогатого скота: за теленка в возрасте от 3 до 5 месяцев - 250 грн, в возрасте от 6 до 8 месяцев - 500 грн, от 9 до 11 месяцев - 750 грн за голову.

Эти выплаты осуществляются в рамках программы Минагропрода «Государственная поддержка отрасли животноводства». Цель программы - остановить вырезание скота и задать темп для увеличения поголовья, что в результате скажется на увеличении объемов производства молочной продукции.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 мая 2012 года, в Украине численность поголовья крупного рогатого скота снизилась на 0,1% по сравнению с 1 мая 2011 года - до 5 млн 138,5 тыс. голов.

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Украина внимательно изучает последние предложения России по ТС – Азаров

Украина хочет работать с Таможенным союзом и внимательно изучает последние предложения России по этому вопросу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Завтра»

При этом он отметил, что, к сожалению, предложенный Украиной вариант сотрудничества с ТС по формуле «3+1» Россия не приемлет.

«Сейчас мы изучаем опыт функционирования Таможенного союза, смотрим, что есть позитивного. Мы уже предлагали свою формулу работы с Таможенным союзом («3+1» – УНИАН). К сожалению, пока эта формула не принимается нашими партнёрами, но мы не ставим крест на этой идее. Мы хотим работать с Таможенным союзом, это реальность. И поэтому последнее предложение Президента России Путина внимательно изучаем и сосредоточенно думаем над ним», - заявил Н.Азаров.

Он отметил, что у украинской оппозиции любые планы по сближению Украины с Россией и Беларусью вызывают «ярое неприятие».

«Обсуждая тему Таможенного союза, мы сталкиваемся с категорическим неприятием этой идеи со стороны нашей так называемой оппозиции. Они даже не хотят слушать, не хотят разговаривать. Всё, что хоть немного сближает нас с Россией и с Беларусью, вызывает у нашей оппозиции ярое неприятие, отказ даже обсуждать эти темы. Они говорят так: если мы движемся в сторону Таможенного союза, значит, мы закрываем для себя движение в Европу, а мы мечтаем быть в Европе», - сказал Н.Азаров.

«Никуда Украина не движется. Украина - это большая страна, которая находится в центре Европы. Со своими интересами, со своим уникальным народом, своими традициями. И задача любого правительства - обеспечить реализацию коренных национальных интересов. А национальный интерес Украины сегодня заключается в развитии. Мы отстали - значит, нам надо развиваться. И всё, что работает на развитие, отвечает нашим национальным интересам», - заявил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Ливадии (Ялта) состоялось заседание Межгосударственной комиссии с участием Президентов Украины и России В.Януковича и Владимира Путина. О деталях предложения РФ по вопросу работы Украины с ТС пока не сообщалось.

12 июля на пресс-конференции в Ялте после заседания Межгосударственной комиссии Президент России Владимир Путин заявил, что его страна никого насильно не тянет вступать в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

«Окончательный выбор, безусловно, за ней (Украиной – УНИАН)», - сказал В.Путин, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в эту организацию.

«Россия никогда никого не тянет. Это контрпродуктивно. Каждая страна должна оценить свои плюсы и минусы (от вступления в тот или иной союз – УНИАН)», - подчеркнул Президент РФ.

При этом он отметил, что потом «будет сложно, если совсем возможно, вносить в существующие документы какие-либо изменения из-за вступления в организацию новых членов».

В свою очередь Президент Украины Виктор Янукович выразил благодарность за то, что Украину приглашают в те или иные союзы. «Благодарю за то, что нас зовут. Каким будет будущее, посмотрим в ближайшее время», - сказал В.Янукович.

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НБУ хочет вводить обязательную продажу валютной выручки на срок до 6 месяцев

Национальный банк Украины подготовил законопроект, предусматривающий предоставление ему права вводить обязательную продажу валютной выручки на срок до 6 месяцев.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок» №11033 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 25 июля.

«Целью законопроекта является закрепление на законодательном уровне за Национальным банком права временно (на срок до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) нормы относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, данным проектом закона предполагается предоставить Нацбанку право временно менять сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров. «Это будет способствовать тому, что в период ухудшения состояния платежного баланса денежные средства резидентов будут работать на отечественную экономику (за счет сокращения сроков инвестирования (кредитования) экономики других государств)», - отмечается в пояснительной записке.

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ВР на внеочередной сессии 30 июля рассмотрит и вопрос ратификации договора о ЗСТ с СНГ

В понедельник, З0 июля, на внеочередной сессии парламента будет рассмотрено 10 вопросов.

Об этом агентству УНИАН сообщили в аппарате ВР.

Речь идет о “кадровых вопросах, касающихся компетенции ВР”. Также будет рассмотрен проект закона “О ратификации договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Кроме того, будет рассмотрен проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно финансирования проектов замещения природного газа)”; проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства)”; проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно расходов Государственного агентства экологических инвестиций Украины)”. Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение проекта Закона “О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест”, проект Закона “О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”; проекта Закона “О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”. ВР также рассмотрит проект Закона «О внесении изменений в закон Украины об ипотечных облигациях относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций” и “проекты постановлений ВР, внесенных в порядке, предусмотренном статьей 48 регламента ВР”.

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Продажи новых автомобилей в Украине в 1-м полугодии выросли на 21% - эксперты

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в первом полугодии 2012 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 21%, что указывает на постепенное восстановление рынка, сообщила компания «Атлант-М» в переданном агентству УНИАН отчете.

Компания не указывает абсолютных цифр продаж за этот период.

«Рынок в июне оказался немного ниже майского уровня, что достаточно часто наблюдалось в предыдущие годы. Возможно, росту продаж помешало проведение Евро-2012, заставившее часть потенциальных покупателей отложить приобретение автомобиля. Если эта гипотеза верна, то мы увидим в июле-августе возобновление роста продаж», - цитирует сообщение директора отделения стратегического развития «Атлант-М» Алексея Терещенко.

По данным экспертов, по итогам первого полугодия тройка лидеров украинского рынка иномарок выглядит следующим образом: модели Hyundai (продано 9912 автомобилей), Volkswagen (продано 8651 автомобиль) и Kia (продано 7538 автомобилей).

Среди наиболее популярных брендов наибольший рост в продажах показывают Volkswagen, Kia, Geely. Из ТОП-3 рейтинга по итогам полугодия выбыли Toyota и Skoda, переместившись на 4-е и 5-е место соответственно.

Эксперты рынка при этом отмечают снижение продаж автомобилей японских марок (Honda, Mitsubishi), а также Daewoo и Chery.

Сегмент премиальных автомобилей, по данным «Атлант-М», вырос на 27% по сравнению с I полугодием 2011 года. При этом прошлогодний лидер Lexus уступил место немецкой тройке Mercedes, Audi и BMW, которая идет вплотную и суммарно занимает 55,5% премиум-сегмента в Украине.

Ранее в текущем месяце профильная ассоциация «УкрАвтоПром» сообщила, что производство легковых автомобилей в Украине в первом полугодии 2012 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 19,6% до 36 542 единиц.

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Долги населения перед банками составляют 189,69 млрд грн - НАБУ

Банковские долги граждан Украины по состоянию на 1 июля 2012 года составили 189,69 млрд грн, говорится в сообщении Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), подготовленном на основе анализа кредитных портфелей банковских учреждений, работающих в стране.

По данным НАБУ, на 1 июля т.г. общий долг физических лиц перед банками по сравнению с прошлым годом сократился на 18,76 млрд грн, или на 9%.

Также указывается, что быстрее всего долги населения сокращались в Ивано-Франковской (-26,6%), Одесской (-22,3%), Ривненской (-20,5%) и Тернопольской областях (-20,1%), низкими темпами - во Львовской области (-0,2%), а также в Луганской области (-2,6%) и г. Киеве и Киевской области (-2,6%), а в Донецкой области долги даже выросли на 2,3%, или на 309 млн грн.

При этом в НАБУ сообщили, что наибольшими должниками банков оказались жители столицы и Киевской области (69,59 млрд грн, или 36,7% от общенациональных показателей). Далее, со «значительным отставанием», следуют жители Одесской области — 14,98 млрд грн (7,9%) и Днепропетровской - 14,83 млрд грн (7,8%). Меньше всего банкам должны в Черниговской и Кировоградской областях: только по 0,9% от общей суммы кредитов, или соответственно 1,67 млрд грн, и 1,78 млрд грн.

Больше всего украинцы задолжали по потребительским кредитам - 53% общего долга, или 102,29 млрд грн. Долги по ипотечным кредитам составляют 33,3% долгов (63,24 млрд грн). На третьем месте - обязательства перед банками по автокредитам - 10,5% (19,8 млрд грн).

В НАБУ подчеркнули, что большая часть долга населения перед банками номинирована в долларах США - 49,7% от общей суммы задолженности, им немного уступают долги в национальной валюте - 48,2%. При этом банковские долги населения в долларах США по сравнению с аналогичными показателями 2011 года сократились на 27,3%, тогда как гривневые выросли на 26,9%.

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Глава Европейского центрального банка обещает защитить евро

Президент Европейского центробанка Марио Драги пообещал сделать все необходимое, чтобы защитить еврозону от коллапса, включая борьбу с непомерно высокой стоимостью заемных средств, сообщает Reuters.

"В рамках своих полномочий ЕЦБ готов сделать все, что потребуется, чтобы защитить евро. И поверьте мне, этого будет достаточно, - сказал Драги на инвестиционной конференции в Лондоне. - В той степени, до которой размер суверенных премий (за заемные средства) мешает работе каналов распространения монетарной политики, это входит в наши полномочия".

Эти комментарии - самые смелые заявления Драги к настоящему времени, подтверждающие, что ЕЦБ готов вмешаться в течение долгового кризиса, чтобы помочь Италии и Испании, чьи затраты на заемные средства взлетели до неприемлемых уровней.

Евро подскочил к доллару после этих комментариев, а фьючерсы на немецкие облигации опустились на негативную территорию.

ЕЦБ "законсервировал" свою программу выкупа суверенных облигаций несколько месяцев назад и наотрез отказывается возобновлять ее. Поэтому все внимание будет приковано к тому, что еще может сделать банк.

Экономисты думают, что ЕЦБ будет вынужден снова покупать облигации или же поддерживать проблемные страны еврозоны "через заднюю дверь".

В среду член ЕЦБ Эвальд Новотны нарушил строй своих коллег, заявив, что предоставление постоянному фонду помощи еврозоны банковской лицензии имеет свои плюсы. Драги и другие участники ЕЦБ ранее отвергали эту идею.

Банк также может действовать, как действовали ФРС США и Банк Англии, и провести количественное смягчение, иными словами, напечатать новые деньги.

"Эти комментарии о высокой доходности государственных облигаций, срывающих распространение монетарной политики ЕЦБ, интересны, поскольку они указывают на возможную попытку обойти ограничения, касающиеся прямой покупки государственных облигаций", - сказал Марк Оствальд из Monument Securites.

"Конечно, пока неизвестно, согласятся ли с его оценкой господин Вайдманн, господин Асмуссен, госпожа Меркель и господин Шойбле", - добавил он, имея в виду членов немецкого правительства и его представителей в ЕЦБ.

На выходных Драги сказал, что у ЕЦБ "нет запретов" относительно того, что он может или не может делать. Его страх по поводу перебоев в распространении монетарной политики перекликается с подобными предупреждениями главы Банка Франции Кристиана Нуайе, высказанными в последние недели.

Министр финансов Франции Пьер Московичи сказал, что замечания Драги о доходности гособлигаций "очень позитивны".

Драги добавил, что ЕЦБ не хочет делать то, что должны делать правительства. Он отказался говорить о вероятности выхода какой-либо страны из еврозоны, но сказал, что единая валюта "не подлежит отмене".

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