Курс НБУ на 27.07.2012

Официальный курс НБУ на 27.07.2012 100 USD – 799.3000 (на 26 июля – 799.3000) 100 EUR – 979.9418 (на 26 июля – 969.8706 ) 10 RUR – 2.4502 (на 26 июля – 2.4246)

Официальный курс НБУ на 27.07.2012 100 USD – 799.3000 (на 26 июля – 799.3000) 100 EUR – 979.9418 (на 26 июля – 969.8706 ) 10 RUR – 2.4502 (на 26 июля – 2.4246) Учетные курсы банковских металлов на 27.07.2012 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 128127.79 (на 26 июля – 126888.88 ) 961 XAG 10 Серебро – 2222.85 (на 26 июля – 2166.90) 962 XPT 10 Платина – 111981.93 (на 26 июля – 111182.63) 964 XPD 10 Палладий – 45240.38 (на 26 июля – 45080.52)

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