Сегодня в Лондоне откроются ХХХ Олимпийские игры

Сегодня, 27 июля, состоится официальная церемония открытия Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы молодежи и спорта Украины, на церемонии открытия Олимпийских игр украинскую делегацию будет возглавлять премьер-министр Николай Азаров, вместе с ним в состав делегации войдут министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник, председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Саффиулин, заместитель председателя службы, член исполкома НОК Вадим Сысюк, шеф миссии олимпийской делегации в Лондоне, директор департамента физического воспитания и массового спорта Госмолодежьспорта Нина Уманец и другие.

Украинским знаменосцем в этом году станет двукратный призер Олимпиады дзюдоист Роман Гонтюк. Всего Украину на ХХХ Играх будут представлять 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта из 32 олимпийских.

Олимпийский флаг на флагштоке главной арены Игр ХХХ Олимпиады будет поднят под звуки официального гимна – песни "Survival" в исполнении группы "Muse".

Начало церемонии будет отмечено боем Биг Бена в 21:00 по местному времени и продлится 30 минут. Организаторы рассчитывают, что за открытием будут наблюдать более миллиарда телезрителей.

26 июля в Олимпийской деревне Лондона торжественно поднят Государственный флаг Украины. В церемонии поднятия сине-желтого флага приняли участие члены официальной делегации, Национальной олимпийской сборной Украины и почетные гости.

Поднятие флага символизирует готовность нашей страны к соревнованиям на главных играх четырехлетия, отметили в пресс-службе.