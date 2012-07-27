Во Львове почтят память жертв Скныливской трагедии

Сегодня, в 10-ю годовщину трагедии на Скныливском аэродроме Львова, в городе будут вывешены государственные флаги с траурными лентами и состоятся мероприятия чествования памяти погибших во время авиационного шоу.

Об этом сообщили УНИАН во Львовском городском совете.

«Для Львова – это ужасная трагедия, унесшая жизнь ни в чем не повинных людей. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. После 10 лет трагедии мы должны быть едины, ведь только вместе сможем преодолеть ужасные последствия той трагедии», - сказал городской председатель Львова Андрей Садовый.

Он также призвал львовян воздержаться от громких празднований в день 10-й годовщины Скныливской трагедии.

Сегодня, 27 июля, специально к годовщине памяти пострадавших во время авиашоу, скрипач Нинуам Вымер выступит во Львове с концертом-реквиемом в память жертв погибших на Скнылове в 2002 году. Также почтит память погибших и примадонна Венской оперы Виктория Лукьянец.

„Инициатором концерта-реквиема стал Юлиан Вымер, бывший львовянин, проживающий в Австрии. В первый день после трагедии 2002 года он организовал в Австрии концерт для вип-персон, и все средства перечислил на счет благотворительного фонда для помощи жертвам Скныливской трагедии. В этом году он также пригласил Викторию Лукьянець. Концерт-реквием в Доме органной и камерной музыки будет благотворительным”, - сообщили во Львовском городском совете.

Также, в программе мероприятий чествования памяти жертв Скныливской трагедии - 27 июля проведение экуменической молитвы возле часовни всех святых украинского народа и памяти жертв Скныливской трагедии, 28 июля - поминальная панихида в соборе святого Юра во Львове.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года во время авиашоу на Скныливском аэродроме Львова потерпел катастрофу самолет Су-27. Вследствие падения самолета погибли 77 человек, из которых 28 детей. Также пострадали около 250 человек.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. На данный момент наказания в тюрьме отбывает только пилот Владимир Топонарь.

Уголовные дела в отношении четырех генералов, причастных к организации авиашоу на аэродроме “Скнылив”, Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство. В 2008 году Военный апелляционный суд Центрального региона оправдал их.