ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Какие претензии пищепрому предъявил Антимонопольный комитет» пишет: продовольственный рынок находится под постоянным наблюдением Антимонопольного комитета. Особенно часто антимонопольщики нарекают на представителей молочного сектора…

http://delo.ua/business/kakie-pretenzii-pischepromu-predjavil-antimonopolnyj-komitet-181979/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Курс на продажу», в котором пишет: НБУ заставит экспортеров реализовывать валютную выручку на межбанке…

http://www.kommersant.ua/doc/1988566

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Банк Кипра сидит под арестом из-за конфликта с заемщиком», в котором пишет: спор с заемщиком на сумму всего $2 млн обернулся для Банка Кипра арестом всего его движимого и недвижимого имущества. Юристы банка пытаются добиться снятия ареста, но пока им это не удается…

http://www.kommersant.ua/doc/1988756

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«Коммерсант-Украина» публикует материал «Дальше пойдут вместе», в котором пишет: "Батькивщина" и "Свобода" согласовали свои действия на выборах…

http://www.kommersant.ua/doc/1988352

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Газета «Сегодня» в материале «Запрет на оплату больших сумм наличными повысит цены на квартиры и не спасет от мошенников» пишет: Нацбанк хочет бороться с теневым оборотом денег с помощью безналичного расчета…

http://www.segodnya.ua/news/14415963.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «С 2013 года зарплаты в «конвертах» могут отмереть по доброй воле» пишет: Налоговая и Минфин предложили концептуально изменить подход к взиманию налогов, реанимировав "стимулирующую" составляющую: снизить нагрузку на фонд зарплаты, ввести трехуровненвую систему подоходного налога и т.п. С помощью "пряника" пытаются ликвидировать зарплату в "конвертах"...

http://economics.unian.net/rus/detail/134996

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ЦБ: банки сверхактивно раздают деньги населению» пишет: банки так активно раздают деньги населению, что ЦБ повысил прогноз: теперь он ждет от них по итогам года роста кредитных портфелей на 24-28%, а в рознице — на 40-44%...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2324723/kreditov_budet_bolshe

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Издание «Известия» в публикации «СМИ запретят указывать национальность в статьях и репортажах» пишет: по мнению депутатов, это провоцирует межнациональные конфликты и закладывает неправильные стереотипы в сознание людей…

http://izvestia.ru/news/531457

(УНИАН)