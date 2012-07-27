Анонс на 27 июля

* 10-я годовщина трагедии на Скныливском аэродроме Львова.

* Состоится официальная церемония открытия Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне.

* Пресс-конференция на тему: «Доступное жилье» от Укргазбанка: еще три шага навстречу заемщику». Участники: Елена Дмитриева, зам.председателя правления Укргазбанка; Антон Косторниченко, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка; Михаил Ачкасов, директор Полтавской областной дирекции.

* В порту Южный состоится пресс-конференция начальника порта «Южный» Александра Лагоши по случаю празднования Дня флота Украины. Вопросы: официальная позиция руководства предприятия по Закону «О морских портах Украины»; задачи, стоящие перед портом в связи с принятием нового закона; планы перспективного развития порта. Также в программе награждение журналистов грамотами от начальника порта «Южный» по случаю Дня флота.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63