В Европе вступили в действие новые правила наследования

Брюссель. В Европе вступили в действие новые общеевропейские правила наследования имущества умерших граждан.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, новые правила были обнародованы в Официальном журнале ЕС 26 июля и, таким образом, вступили в действие.

Новое законодательство упрощает процедуру наследования.

Кроме того, законодательство предусматривает введение Европейского сертификата наследства, который даст возможность европейцам доказать, что они являются распорядителями наследства, или наследниками без лишних формальностей.

“Данным законом мы упрощаем процесс и даем юридическую безопасность гражданам”, - заявила по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы юстиции и гражданства, Вивиан Рединг.

Страны-члены ЕС должны имплементировать положения новой Директивы ЕС в национальное законодательство в течение трех последующих лет.