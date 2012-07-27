Минюст намерен сократить количество бланков строгой отчетности

Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства согласовала законопроекты, подготовленные Министерством юстиции, которыми сокращается перечень бланков строгой отчетности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпредпринимательства.

В частности, Минюст подготовил законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно изготовления документов и бланков документов строгой отчетности» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изготовления документов и бланков строгого учета или отчетности».

Данными документами предлагается изъять из соответствующих законов положения, определяющие некоторые бланки документов как документы строгого учета.

Среди них: марки акцизного налога, полис страхования, торговый патент, свидетельство плательщика единого налога, избирательный бюллетень по выборам народных депутатов, избирательный бюллетень по выборам Президента Украины, избирательный бюллетень для местных выборов, бланк лицензии, выписка из единого госреестра юрлиц и физлиц–предпринимателей, полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, свидетельства о смене имени, о рождении, о смерти, о браке, о расторжении брака.