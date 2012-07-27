ТОП-10 (27 июля)

От зоны свободной торговли СНГ ожидают увеличения ВВП и доходов бюджета

НБУ в I полугодии сократил активы на 3,8%

ЕБРР выделит деньги на метро в Днепропетровске. Подписали кредитное соглашение

В Украине создадут Биржу инвестиционных проектов

Компании, осуществляющие инвестпроекты, могут освободить от налога на прибыль

Кабмин просит госгарантии на 24,3 млрд грн кредита Эксимбанка Китая

Средняя зарплата в Украине выросла до 3,109 тыс. грн

Украина в первом полугодии сократила транзит российского газа до 44,355 млрд куб. м

Выдача ипотеки под 3% профинансирована на 23,4 млн грн

Эксперты ВР: в анализе ратификации Договора о ЗСТ СНГ нет информации о негативных последствиях

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От зоны свободной торговли СНГ ожидают увеличения ВВП и доходов бюджета

Действие зоны свободной торговли СНГ может привести к росту номинального валового внутреннего продукта Украины почти на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходов Государственного бюджета – почти на 9,4 млрд грн в год.

Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании принятия Закона Украины "О ратификации Договора о зоне свободной торговли" (№ 0266), которое размещено на сайте Верховной Рады.

Среди основных преимуществ заключения Договора в документе отмечено; фиксация обязательств по неувеличению ставок пошлин для товаров, находящихся в изъятии из режима свободной торговли; закрепление в межгосударственном договоре обязательств государств-участников СНГ о неприменении новых ограничений во взаимной торговле, то есть - неухудшение режима торговли, который существует на сегодня, установление сроков отмены изъятий по импорту; фиксация в международном договоре положения о начале процесса отмены экспортных пошлин, сокращение количества действующих договоров, которыми необходимо руководствоваться в торгово-экономических отношениях со странами СНГ.

После вступления в силу Договора о ЗСТ СНГ, согласно финансово-экономическому обоснованию, можно ожидать дополнительный рост объемов выпуска продукции сельского хозяйства - на 3,86%, пищевой промышленности - на 3,36%, легкой промышленности - на 3,11%, металлургического производства и производства готовых металлических изделий - на 4,2%; химической и нефтехимической промышленности - на 4,75%, машиностроения - на 7,19%.

Увеличение объемов выпуска во всех ключевых видах экономической деятельности в случае создания ЗСТ, говорится в документе, отразится на деятельности сферы услуг.

Торговля дополнительно получит 3,01% объема отрасли, транспорт - 2,87%. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, повышение роста объемов выпуска продукции АПК и пищепрома будет происходить, в основном, за счет высокого уровня кооперации и снятие санитарных и фитосанитарных барьеров, а также уменьшения или отмены антидемпинговых мер во взаимной торговле.

Увеличение объемов выпуска легкой промышленности будет происходить за счет улучшения доступа украинских товаров на рынок СНГ.

Позитивное влияние на развитие металлургии окажет постепенная отмена экспортных пошлин, в том числе на энергоносители, а также - улучшение доступа товаров на рынок СНГ.

Наряду с факторами влияния на увеличение объемов выпуска в металлургии, в химической промышленности, будет происходить увеличение объема пахотных земель сельскохозяйственного назначения как в Украине, так и в государствах-участниках СНГ, что в условиях продовольственного кризиса в мире потребует дополнительного объема удобрений для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.

В государствах-участниках СНГ существует вероятность увеличения спроса на нефтехимическую продукцию, в частности шины и пластмассы.

Учитывая, что основными рынками сбыта отечественной машиностроительной продукции являются государства-участники СНГ, и в первую очередь РФ, повышение уровня кооперации в машиностроении (судо- и авиастроении), а также АПК, потребует развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, что позволит увеличить объемы производства и внешнеторговые операции в машиностроительной отрасли.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, З0 июля, на внеочередной сессии парламента будет рассмотрено 10 вопросов, в том числе и проект закона “О ратификации договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

На сегодняшний день Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением №6 к документу.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

24 июля Президент Украины В.Янукович внес в Верховную Раду Украины проект закона “О ратификации Договора о зоне свободной торговли” в рамках СНГ.

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НБУ в I полугодии сократил активы на 3,8%

Национальный банк Украины в I полугодии 2012 года сократил активы на 3,8% – до 407,89 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте уменьшились на 8,9% – до 92,428 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 9%, до 135,836 млрд грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствования вырос на 9% – до 156 млн грн. Монетарное золото выросло на 5% – до 8,46 млрд грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 7,7% – до 81,855 млрд грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 0,5% – до 60,029 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ уменьшились на 1,4%, до 16,601 млрд грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период сократились на 4% – до 323,356 млрд грн, в том числе объем банкнот и монет в обороте вырос на 4,2% – до 218,33 млрд грн, обязательства перед МВФ — сократились на 13%, до 66,661 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в отчетном периоде оставался на уровне 100 млн грн, а собственный капитал сократился на 2,8% – до 84,537 млрд грн.

Фонды и другие резервы увеличились в 3 раза, до 18,635 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств уменьшились на 27% – до 65,802 млрд грн.

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ЕБРР выделит деньги на метро в Днепропетровске. Подписали кредитное соглашение

Министр финансов Украины Юрий Колобов и директор Департамента муниципальной и экологической инфраструктуры Европейского банка реконструкции и развития Жан-Патрик Марке официально подписали кредитное соглашение между ЕБРР и Украиной о предоставлении банком 152 млн евро на завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания документа состоялась сегодня в Днепропетровской областной государственной администрации.

На мероприятии также присутствовали председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Вилкул и Днепропетровский городской голова Иван Куличенко.

Кредитная линия ЕБРР на сумму 152 млн евро будет открыта в начале 2013 года.

Сегодня же Ж.-П.Марке от имени ЕБРР подписал два соглашения с Днепропетровским городским советом и коммунальным предприятием «Днепропетровский метрополитен» о поддержке и реализации проекта завершение строительства метрополитена в Днепропетровске.

Как сообщил после подписания кредитного соглашения председатель Днепропетровской ОГА А.Вилкул, через 2 недели будет объявлен международный тендер для привлечение подрядчика для продолжения строительства метро. Итоги тендера будут подведены осенью этого года.

Эксплуатационная длина второго пускового участка - 4 км. В него войдут 3 новые станции - "Театральная", "Центральная" и "Музейная".

Строительство метро в Днепропетровске началось в 1981 году, первый участок линии введен в эксплуатацию 29 декабря 1995 года. Метро имеет 6 станций, длину 7,82 км. На протяжении 15 лет системные работы по продолжению строительства метро не проводились.

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В Украине создадут Биржу инвестиционных проектов

На базе Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ), в соответствии с концепцией инвестиционной реформы, будет создана инновационная система «Биржа инвестиционных проектов» (БИП). Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украині со ссылкой на главу Госинвестпроекта Владислава Каськива.

БИП будет обеспечивать финансовую поддержку стартап-проектов, предлагаемых частным и коммунальным сектором, а также реализацию проектов государственно-частного партнерства. Для повышения эффективности деятельности биржи будет создан Международный наблюдательный совет. Публичное объявление о начале деятельности БИП ожидается в середине сентября 2012 г.

Деятельность БИП будет осуществляться под общим брендом Invest Ukraine, который включает в себя деятельность «Единого инвестиционного окна» и комплексной программы инвестиционного маркетинга Украины.

Кроме того, сообщается, что на этой неделе В.Каськив подписал приказ о сокращении заместителей председателя правления ГИФКУ с 6 до 2 человек для оптимизации работы структуры.

«Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, которое было создано для развития прогрессивных инвестиционных проектов, уже четыре года самоустранилось от выполнения своих задач, при этом расходы на заработную плату менеджмента ежегодно составляли свыше 2 млн грн. Соответствующее решение принято в рамках общего плана, направленного на увеличение объемов инвестиций в Украину и развитие стратегических инновационных проектов», - заявил В.Каськив.

Справка УНИАН. ГИФКУ создано в 2000 г. и является правопреемником Государственного инновационного фонда. В 2011 г. ГИФКУ передано в управление Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

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Компании, осуществляющие инвестпроекты, могут освободить от налога на прибыль

Кабинет министров предлагает освободить от уплаты налога на прибыль до 1 января 2018 года компании, осуществляющие инвестиционные проекты. С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года предлагается установить ставку налога на уровне 8%.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики» (№11028 от 25 июля 2012 года) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, данные инвестпроекты должны соответствовать следующим критериям: размер инвестиций превышает сумму, эквивалентную 3 млн евро для крупных компаний, 1 млн евро — для средних и 500 тыс. евро — для малых. Кроме того, количество созданных рабочих мест должно превышать 150 для крупных компаний, 50 — для средних и 25 — для малых; а средняя заработная плата должна не менее чем в 2,5 раза превышать размер минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года.

Сумму налога на прибыль, которая должна быть уплачена на общих основаниях, субъект инвестиционной деятельности зачисляет на специальный счет в Государственной казначейской службе и использует исключительно на приобретение оборудования для нужд собственного производства, связанного с реализацией инвестиционного проекта. Суммы налога на прибыль, не зачисленные на спецсчета или зачисленные с нарушением срока, считаются использованными не по назначению и подлежат взиманию в госбюджет.

Зачисленные на спецсчета суммы налога на прибыль, не использованные до 1 апреля 2023 года, также подлежат зачислению в госбюджет.

В то же время субъекты хозяйствования имеют право к объектам 2-3 групп основных средств применять метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости, который позволяет почти на 10% быстрее амортизировать основные средства в первые годы их эксплуатации.

Кроме этого, предусматривается, что до 1 января 2018 года при осуществлении операций по ввозу в Украину оборудования и комплектующих, если они не являются подакцизными товарами, были изготовлены не более трех лет назад (с момента регистрации инвестиционного проекта), не были в использовании, не производятся и не имеют аналогов в Украине, субъекты инвестиционной деятельности могут по желанию выдавать таможенному органу налоговый вексель на сумму налогового обязательства по НДС со сроком его погашения на 60-й календарный день с даты его выдачи.

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Кабмин просит госгарантии на 24,3 млрд грн кредита Эксимбанка Китая

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду предоставить государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства. Соответствующий проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования проектов в сфере сельского хозяйства)" (регистр. № 11034 от 26.07.2012).

Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в том числе, для финансирования приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в отрасли приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, ВР разрешила правительству осуществить заимствования в специальный фонд госбюджета в размере до 3 млрд долл. (эквивалент 24,3 млрд грн) от Экспортно-импортного банка Китая. "Условия заимствований, предложенные Экспортно-импортным банком Китая, достаточно для нас позитивные, потому что ставка будет шестимесячный Libor плюс 4,5, срок погашения – до 15 лет", – сказал первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский, представлявший законопроект в сессионном зале.

Согласно решениям правительства, будет осуществляться финансирование на условиях как непосредственной государственной поддержки в сельском хозяйстве, так и на кредитной возвратной основе нашего аграрного сектора.

Напомним, меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.

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Средняя зарплата в Украине выросла до 3,109 тыс. грн

В Украине средняя заработная плата в июне 2012 года составила 3,109 тыс. грн, что на 3,1% больше по сравнению с маем. По сравнению с июнем 2011 года уровень средней заработной платы в июне 2012 года повысился на 14,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в июне т.г. наблюдался в Киеве - 4,628 тыс. грн (рост по сравнению с маем 2012 года - на 3,6%, по сравнению с июнем 2011 года - на 12,9%), а также в Донецкой - 3,557 тыс. грн (по сравнению с маем рост на 2,4%, по сравнению с июнем 2011 года - на 14,3%), Киевской - 3,264 тыс. грн (+3,7%; +14,1% соответственно) и Днепропетровской областях - 3,197 тыс. грн (+0,5%; +13,8%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области - 2,367 тыс. грн (+7,4%; +17,3%), а также в Херсонской - 2,411 тыс. грн (+6,5%; +16,9%) и Черниговской - 2,432 тыс. грн (+3,7%; +18,5%).

В целом рост уровня средней заработной платы в июне против мая 2012 года наблюдался во всех областях, кроме Черкасской. Рост также наблюдался в Киеве, Севастополе и АР Крым.

В частности, в июне т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,781 тыс. грн (рост по сравнению с маем 2012 года – на 3%; по сравнению с июнем 2011 года – на 15,2%), в Винницкой области - 2,582 тыс. грн (+5,1%; +20,2%), Волынской - 2,511 тыс. грн (+7,8%; +17,8%), Житомирской - 2,522 тыс. грн (+4,2%; +13,7%), Закарпатской - 2,506 тыс. грн (+7,8%; +14,2%), Запорожской - 3,045 тыс. грн (+4,3%; +14,1%), Ивано-Франковской - 2,743 тыс. грн (+6,1%; +15,8%), Кировоградской - 2,546 тыс. грн (+3,5%; +17,3%), Луганской - 3,123 тыс. грн (+1,6%; +12,1%), Львовской - 2,67 тыс. грн (+2,2%; +15,1%), Николаевской - 2,876 тыс. грн (+2,4%; +14,8%), Одесской - 2,78 тыс. грн (+3,4%; +11,8%), Полтавской - 2,876 тыс. грн (+0,5%; +17,2%), Ривненской - 2,734 тыс. грн (+7,2%; +17,9%), Сумской - 2,563 тыс. грн (+1%; +14,9%), Харьковской - 2,808 тыс. грн (+3,5%; +14,4%), Хмельницкой - 2,547 тыс. грн (+5,8%; +16,5%), Черкасской - 2,605 тыс. грн (-0,2%; +13,9%), Черновицкая области - 2,5 тыс. грн (+8,2%; +17,2%), в Севастополе - 3,02 тыс. грн (+3,4%; +14,1%).

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Украина в первом полугодии сократила транзит российского газа до 44,355 млрд куб. м

В январе-июне т.г. Украина сократила транзит российского газа до 44,355 млрд куб. м, что на 23,6% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом министерство сообщает, что общий объем потребления газа в стране за этот период сократился по сравнению с первым полугодием прошлого года на 6,8% до 30,901 млрд куб.м.

Как сообщал УНИАН, импорт природного газа страной за этот период сократился до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Выдача ипотеки под 3% профинансирована на 23,4 млн грн

В Украине банки профинансировали 90 кредитов в рамках программы удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на общую сумму 23,41 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, на 27 июля 2012 года в программе принимает участие 221 объект, где предлагается для приобретения 9733 квартиры. Принять участие в программе изъявили желание 9613 граждан.

С начала реализации программы заключено 114 договоров, из которых 90 - выдано. Из них в Киеве выдано 45 кредитов на общую сумму свыше 15,5 млн грн, 11 кредитов в Сумской области на сумму более 1,6 млн грн, 10 кредитов в Харьковской области на сумму свыше 1,5 млн грн, 9 кредитов в Полтавской области на сумму 1,2 млн грн, 3 кредита в Автономной Республике Крым на сумму более 900 тыс. грн, 3 кредита во Львовской области, 2 - в Закарпатской области, по 1 кредиту в Кировоградской, Ривненской и Черниговской областях.

В Минрегионе отметили, что за прошедшую рабочую неделю (23 - 27 июля) с гражданами было заключено 16 новых договоров о предоставлении частичной компенсации процентов, а также выдано 19 новых кредитов.

В частности, в Киеве с момента старта программы заключено 45 договоров и предоставлено столько же кредитов. За неделю новые договоры заключили с 6 киевлянами и еще стольким же выдали кредиты. Возможность улучшить жилищные условия изъявили желание 1356 жителей столицы.

В Черкасской области за прошедшую неделю заключили первые 2 компенсационные договоры и выдали кредиты заемщикам. Первый компенсационный договор подписан в Донецкой области.

Вместе с тем, в 10 регионах страны (в Винницкой, Житомирской, Луганской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и в Севастополе) по-прежнему не заключено ни одного договора и не выдано ни одного кредита.

Как сообщал УНИАН, на 23 июля 2012 года в Украине банки профинансировали 71 ипотечный кредит под 3% на общую сумму более 19 млн грн в рамках программы удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На этот период в программе принимали участие 188 объектов, в которых предлагалось для приобретения 8258 квартир. Количество желающих поучаствовать в программе выросло до 9148 человек.

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Эксперты ВР: в анализе ратификации Договора о ЗСТ СНГ нет информации о негативных последствиях

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в финансово-экономическом обосновании ратификации Договора о ЗСТ СНГ отсутствует информация о негативных последствиях ратификации, однако считает, что документ может быть ратифицирован ВР в существующей редакции.

Об этом говорится в выводах управления, размещенных на сайте ВР.

«В финансово-экономическом обосновании к проекту речь идет о позитивных последствиях для экономики Украины, с чем можно согласиться. В то же время, отсутствует информация относительно возможных негативных последствий после ратификации Украиной Договора о зоне свободной торговли для национальной экономики (в частности, ее производственного сектора), взаимоотношений с третьими странами и возможных путей избежания этих негативных последствий или их нейтрализации… Учитывая членство Украины в ВТО, трудно представить себе, что присоединение к Договору о зоне свободной торговли не несет никаких негативных последствий», - говорится в заключении.

Также эксперты отмечают, что в дополнительном разъяснении нуждается положение статьи 21 Договора, которая не предусматривает оговорок к документу.

«По нашему мнению, в этом случае необходимо также предоставить для рассмотрения аналитические материалы относительно возможных негативных социально-экономических последствий для Украины после ратификации Договора о зоне свободной торговли», - отмечают эксперты ВР.

Вместе с этим, управление делает вывод, что «Договор о зоне свободной торговли может быть ратифицирован».

Как сообщал УНИАН, согласно финансово-экономическому обоснованию принятия Закона Украины "О негативных последствиях Договора о зоне свободной торговли" (№ 0266), внесенного в ВР Президентом Украины, действие ЗСТ СНГ может привести к росту номинального валового внутреннего продукта Украины почти на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходов государственного бюджета - почти на 9,4 млрд грн в год.

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