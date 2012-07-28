Президент Украины Виктор Янукович поздравил соотечественников с Днем крещения Киевской Руси-Украины.

Текст поздравления обнародован на официальном сайте главы государства.

«Историческая фигура крестителя Руси – святого равноапостольного князя Владимира является для нас образцом подвижничества и государственной мудрости, а общие истоки нашего духовного наследия – фундаментом и важным фактором единства народа. Именно вера давала нам силы выстоять, сохранить свою самобытность, духовность и нравственность. Культура украинского народа, выдающиеся памятники церковной архитектуры и литературы создавались под воздействием этого давнего знаменательного события», - сказал Президент.

Он убежден, что украинцы и в дальнейшем будут лелеять источник своей веры, свою тысячелетнюю христианскую традицию.

В.Янукович призвал всех граждан сплотиться ради успешного развития государства, процветания родной земли, достойной жизни нынешнего и грядущих поколений украинцев.