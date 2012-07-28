В Лондоне состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр

В Лондоне состоялась торжественная церемония открытия ХХХ летних Олимпийских игр.

Красочное шоу под названием «Остров чудес» в телетрансляции смотрели миллиард человек, сообщает Радио «Свобода».

Старт открытию лондонской Олимпиады дал трехкратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс, ударивший в многотонный колокол, установленный на арене Олимпийского стадиона.

Художественный директор церемонии открытия Олимпиады Дэнни Бойл создал феерическое зрелище, в котором эпизоды истории Британии перемежались музыкальными, балетными и мультимедийными фрагментами.

Бурные аплодисменты вызвала демонстрация клипа встречи королевы Елизаветы II и Дениэла Крейга в роли Джеймса Бонда.

Шествие национальных олимпийских команд по традиции возглавила команда Греции. Глава оргкомитета Олимпиады лорд Коу и председатель МОК Жак Рогге обменялись речами. Затем королева Елизавета II объявила Олимпийские игры открытыми.

Завершилась почти четырехчасовая церемония открытия Олимпиады красочным фейерверком и выступлением Пола Маккартни.

Украинскую делегацию на церемонии открытия Олимпиады возглавил премьер-министр Николай Азаров.

Украину на ХХХ Играх представляют 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта из 32 олимпийских.