В Севастополе начались праздничные мероприятия ко Дню флота Украины

В Севастополе возложением венков и цветов к памятнику гетману Петру Сагайдачному начались праздничные мероприятия ко Дню флота Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в возложении приняли участие командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, бывший министр обороны Украины, бывший командующий украинского флота Михаил Ежель, руководящий состав украинских ВМС, представители флотских ветеранских организаций, общественность, духовенство. Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем подразделения почетного караула флота.

После этого активисты Севастопольской организации Союза офицеров Украины возложили цветы к памятному знаку «10 лет Военно-морским силам Украины», расположенного вблизи от площади Нахимова.

Сегодня же в Русском драматичном театре имени Анатолия Луначарского состоится торжественное собрание в честь Дня флота Украины и Дня Военно-морского флота России (профессиональный праздник российских военных моряков, равно как и украинских, отмечается в последнее воскресенье июля). Во второй половине дня в Военно-морском музее Украины на Северной стороне города состоится торжественная церемония открытия новой экспозиции, посвященной 20-й годовщине ВМС Украины.

29 июля в акватории Севастопольской бухты состоятся парад кораблей и военно-спортивный праздник, в которых примут участие до 30 кораблей (в том числе около 20 – боевых) и судов, бронетехника, около 5 тыс. чел. личного состава.