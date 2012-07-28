Литвин планирует направить Януковичу обращение о языковом законе

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин планирует направить Президенту Украины Виктору Януковичу обращение, в котором изложит собственную позицию относительно закона «Об основах государственной языковой политики».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Литвин сказал в интервью журналистам во время рабочей поездки в Житомирскую область.

Он сообщил, что сейчас работает над проектом обращения к Президенту Украины, чтобы изложить свое виденье рисков, связанных с языковым законом.

«В данном случае я делал и делаю больше, чем это в моих силах. Все остальное зависит от того, как Верховная Рада отнесется к этой проблеме», - отметил спикер.

В.Литвин подтвердил, что на внеочередную сессию парламента 30 июля вынесен вопрос об отмене ряда ранее принятых решений, в том числе 4 проекта постановлений, которые касаются «языковой» тематики. В то же время он подчеркнул, что сейчас трудно спрогнозировать, как будут развиваться события на внеочередной сессии парламента.

В.Литвин сообщил, что, в соответствии со ст. 131 Регламента ВР, предложил изменения и уточнения к языковому закону, и если депутаты их поддержат, то «абсолютное большинство проблем, которые вызывают нарекания и сложную общественную реакцию, были бы сняты».

Он также уточнил, что откроет внеочередную сессию, но когда депутаты будут рассматривать кадровые вопросы, в том числе относительно его отставки, то заседание должен вести или первый заместитель, или заместитель председателя ВР, или парламент может выбрать председателя из числа народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом Украины, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорит на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады В.Литвин подал в отставку. Он обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

Также в отставку подал вице-спикер Николай Томенко.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот же день В.Литвин заявил, что не подпишет закон об основах государственной языковой политики.

Накануне внеочередной сессии 30 июля некоторые народные депутаты сообщали, что планируется отмена решения о принятии языкового закона, потом постановлением - отклонение всех предложения по этому законопроекту, а затем опять принятие данного закона в целом.

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