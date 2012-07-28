Анонс на 30 июля

* Внеочередная сессия Верховной Рады Украины.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Передел собственности, коррупция в коммунальных платежах на финансирование избирательной кампании в Запорожье», во время которой участники обнародуют схемы и примеры совместных действий криминальных структур и региональной власти по внедрению теневых схем в коммунальных расчетах, которые будут направляться на избирательную кампанию одной из политических сил. Участники: Светлана Завалина, директор ОАО "Запоріжзвязоксервіс", Алексей Орловский, и.о.директора по юридическим вопросам (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему: "Львовская железная дорога: профилактика ВИЧ/СПИДа на рабочих местах". Организатор - МОО «Социальные инициативы по охране труда и здоровья». Участники: Лариса Биломитцева, руководитель проекта «Усиление координации и разработка политики по вопросам ВИЧ/СПИД и ТБ»; Наталья Вишневская, зав.отделом дорожного комитета профсоюза Львовской железной дороги; Лайма Гейдар, PR-специалист LHSI, Александр Гнатюк, зав.отделом организационной и кадровой работы Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины; Илона Еленева, директор LHSI; Анна Кошикова, руководитель аналитического отдела ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», Игорь Хохич, директор департамента по вопросам молодежи и коммуникации Госслужбы молодежи и спорта Украины, Александр Ярошенко, руководитель отдела молодежной политики Государственного института семейной и молодежной политики и др.

* Предвыборный съезд Объединенной оппозиции «Батьківщина».

* 22-й внеочередной съезд Партии Зеленых Украины. В повестке дня съезда - принятие предвыборной программы ПЗУ и выдвижение кандидатов в депутаты по многомандатному и мажоритарным округам.

* XIV съезд Партии регионов. В ходе съезда будут утверждены: предвыборная программа, избирательный список кандидатов в народные депутаты по многомандатному избирательному округу и кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам. Программой съезда предусмотрены выступления почетного лидера Партии регионов, Президента Украины Виктора Януковича и председателя Партии регионов, Премьер-министра Николая Азарова.

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