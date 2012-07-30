Сегодня официально стартует избирательная кампания

В Украине сегодня, 30 июля, официально стартует кампания по выборам народных депутатов Украины.

По действующему закону, избирательный процесс начинается за 90 дней до дня голосования.

Выборы будут проводиться по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. В частности, по 225 депутатов будут избираться по партийным спискам и в мажоритарных округах.

Выдвижение кандидатов по партийным спискам и в одномандатных округах начнется 30 июля и завершится 9 августа. Кандидаты в мажоритарных округах могут выдвигаться партиями или путем самовыдвижения.

В отличие от предыдущих парламентских выборов, регистрировать кандидатов, которые баллотируются по мажоритарке, будет ЦИК, а не окружные избирательные комиссии.

Документы для регистрации, как партийных списков, так и кандидатов в мажоритарных округах, должны быть поданы в ЦИК не позже 13 августа, после чего ЦИК не позже, чем на пятый день, должен принять решение относительно регистрации или отказа в регистрации.

Еще два дня уделяется исправлению ошибок и неточностей в документах, поданных для регистрации кандидатов. Таким образом, регистрация кандидатов в депутаты должна завершиться 20 августа.

Непосредственно голосование на выборах народных депутатов состоится 28 октября.