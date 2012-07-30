ВР сегодня проведет внеочередную сессию

В Верховной Раде Украины сегодня в 10.00 начнется внеочередная сессия.

В распоряжении председателя ВР Владимира Литвина “О созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва” отмечается, что это заседание проводится по требованию 157 народных депутатов и в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины.

В распоряжении определены вопросы, которые должны рассматриваться на внеочередной сессии. Предусмотрено рассмотрение кадровых вопросов, которые "касаются компетенции ВР”. Также будет рассмотрен проект закона “О ратификации Договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Кроме того, будут рассмотрены проект закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно финансирования проектов замещения природного газа)”; проект закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства)”; проект закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно расходов Государственного агентства экологических инвестиций Украины)”.

Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение проекта закона “О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест”, проекта закона “О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и Переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”; проекта закона “О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”.

ВР также рассмотрит проект закона «О внесении изменений в Закон Украины об ипотечных облигациях относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций” и «проекты постановлений ВР, внесенные в порядке, предусмотренном статьей 48 регламента ВР».

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 2.3.2 Закона “Регламент Верховной Рады Украины”, внеочередная сессия Верховной Рады при обычных обстоятельствах сзывается не позднее, чем в десятидневный срок после поступления предложения о ее созыве. Постановление Президиума Верховной Рады о созыве внеочередной сессии Верховной Рады публикуется не позднее, чем за 3 дня до ее открытия с указанием вопросов, которые предлагается вынести на рассмотрение внеочередной сессии.

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