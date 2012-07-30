Парламент отказался увольнять Литвина
Верховная Рада Украины отказалась удовлетворить заявление Владимира Литвина об освобождении от должности председателя ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 266 народных депутатов из 279, зарегистрированных в сессионном зале.
Соответствующий проект постановления был внесен представителями большинства.
Во время рассмотрения этого вопроса В.Литвина не было в сессионном зале и председательствовал на заседании первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк.
Кроме того, парламент своим решением подтвердил полномочия В.Литвина в должности председателя ВР.
Как сообщал УНИАН, В.Литвин 4 июля написал заявление об отставке в знак протеста против принятия Верховной Радой языкового закона.
6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.
В тот же день В.Литвин заявил, что не подпишет закон о принципах государственной языковой политики.