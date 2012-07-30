ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Держателей облигаций уберегут от дефолтов» пишет: В парламент поступит законопроект, предполагающий введение двух новых видов облигаций, а также усиливающий защиту держателей корпоративных бондов…

http://delo.ua/finance/derzhatelej-obligacij-uberegut-ot-defoltov-182107/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цену снизят до уровня моря», в котором пишет: Россия не против возобновления переговоров о снижении цены газа для Украины. Украинская сторона рассчитывает, что компромисс в газовом вопросе будет найден благодаря снижению спроса на топливо со стороны промышленных потребителей. Правда, Россия теперь тесно увязывает газовый вопрос с модернизацией Черноморского флота в Крыму. Активизировать переговоры может и завершение оценки украинской газотранспортной системы, что позволит вновь говорить о создании газотранспортного консорциума, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1991113

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Залоги успеха», в котором пишет: Правительство предложило изменить процедуру взаимодействия заемщиков и кредиторов в случае признания кредитного договора недействительным. В таком случае суд по просьбе банка будет арестовывать залоговое имущество должника. И лишь если заемщик успеет в течение 30 дней вернуть долг, учреждение не будет взыскивать залог. Банкиры надеются, что это лишит их клиентов стимулов для начала судебных разбирательств…

http://www.kommersant.ua/doc/1991102

***

Газета «Сегодня» в материале «Для ГАИ в Украине готовят конкурентов» пишет: Со следующего года у гаишников на трассах могут появиться помощники: Мининфраструктуры (МИУ) предлагает дать больше прав сотрудникам своей Госинспекции по безопасности на наземном транспорте. В частности, они смогут составлять протоколы о нарушении водителями закона «Об автотранспорте» — это касается только таксистов, дальнобойщиков, водителей автобусов и прочих перевозчиков…

http://www.segodnya.ua/news/14417241.html

***

Также «Сегодня» в материале «Железнодорожники испытали первый украинский скоростной поезд» пишет: На Приднепровской железной дороге третью неделю подряд испытывают первый украинский скоростной поезд производства Крюковского вагоностроительного завода...

http://www.segodnya.ua/news/14417295.html

***

Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «"Свободная торговля" не защитит Украину от торговых войн с Россией» пишет: Верховная Рада в понедельник рассмотрит вопрос о ратификации Договора о зоне свободной торговли СНГ. Документ, пылившийся в Администрации Президента с осени прошлого года, на этой неделе неожиданно приобрел статус приоритетного...

http://economics.unian.net/rus/detail/135195

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Промышленность разработала свой план на случай нового кризиса» пишет: Промышленность разработала собственный план на случай нового кризиса: главная мера — снижение зарплат и рабочего времени, выяснил Институт экономической политики (ИЭП). Предприятия не ждут второй волны — они с ней уже сражаются...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2329813/biznes_gotov_k_krizisu

* * *

Издание «Известия» в публикации «ФНС выявила хищения миллиардов под предлогом подготовки к войне» пишет: Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) начали масштабную проверку компаний, участвующих в программе мобилизационной подготовки и требующих возврата налога из бюджета страны. Налоговики установили, что Россия ежегодно теряет несколько сотен миллиардов рублей из-за возврата НДС предприятиям, которые на самом деле не имеют никакого отношения к мобподготовке, а специальное оборудование используют лишь для получения прибыли…

http://izvestia.ru/news/531609

(УНИАН)