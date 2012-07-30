В Украине усиливают меры по противодействию пожарам. Ближайшие недели - жара до +40°С

В Украине в ближайшие недели будет удерживаться жаркая и сухая погода.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Анатолий Прокопенко, проинформировали УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

«На сегодняшний день удержится чрезвычайно жаркая погода, преимущественно без осадков. Температурный фон превышает норму на 4-9 градусов. В ближайшие недели характер погоды не изменится. Есть предпосылки, что мы приблизимся к показателям 2010 года, когда наблюдались рекордно высокие температуры в течение продолжительного периода», - отметил А.Прокопенко.

По его словам, сегодня-завтра на западе, в Житомирской и Винницкой областях будут наблюдаться грозовые дожди, ливни, местами град, шквалы до 17-22 м/с. На остальных территориях преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра будет опускаться до +15…+20°С, на побережье морей до +26°С, днем будет подниматься до +29…+34°С. Традиционно в южных регионах и в Днепропетровской области будет более жарко – до +37°С. На западе температура будет приближаться к комфортной – в пределах +23. +28°С.

«Начало августа также будет жарким. На большинстве территорий осадки не предусматриваются. Температура днем +28…+33°С, на юге +31…+36°С. Возможны кратковременные небольшие дожди, местами сильные ливни в западных областях, Житомирской и Винницкой областях. По прогнозам, в этих регионах температура ночью будет +12…+17°С и днем +23…+28°С. Вторая половина августа, вероятнее всего, также выдастся сухой и жаркой с температурой воздуха +33…+38°С», - подчеркнул заместитель директора Гидрометцентра.

В Киеве в ближайшие 10 дней температурный режим будет колебаться в пределах +30…+33°С. Осадки будут не ранее 7-8 августа, сказал А.Прокопенко.

3-4 августа в Украине, кроме западных и восточных областей, возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Днем +27...+33°С, ночью +15…+23°С, на юге и востоке до +37°С. Вторая пятидневка августа – сухая и жаркая погода. Днем +30…+34°С, на востоке +33…+38°С.

Есть вероятность того, что 8-10 августа температура в Крыму достигнет +40°С, отметил А.Прокопенко, подчеркнув, что это уже показатель стихийного опасного гидрометеорологического явления. На сегодняшний день опасный предел перейден в Волынской, Ривненской, Житомирской и Винницкой областях, где температура воздуха превысила +35°С.

Локальные ливневые дожди могут привести к кратковременным подъемам воды в реках. Однако они будут незначительными – 5-25-30 см. Вода будет оставаться в пределах русла и не приведет к негативным последствиям.

Кроме того, обратил внимание А.Прокопенко, шквалистое усиление ветра может грозить системе энергоснабжения, а продолжительная сухая и жаркая погода повлечет высокую пожарную опасность. Так, в южных и восточных областях объявлен наивысший (5) класс пожарной опасности, на крайней западе и Карпатах – 3 класс, на остальных территориях – высокий (4) класс пожарной опасности. Кроме того, такая погода не способствует вегетации поздних зерновых культур и овощных, добавил он.

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Азаров поручил МЧС совместно с другими органами власти усилить меры по противодействию пожарам

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил принять все необходимые меры для усиления профилактических мер по противодействию пожарам.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, глава правительства поставил задачу Министерству чрезвычайных ситуаций мобилизовать усилия всех органов исполнительной власти, как центрального, так и регионального уровня, для предупреждения вероятных возгораний в связи с жаркой погодой, которая установилась в последнее время на всей территории Украины.

На МЧС возлагается задача разработать конкретный план профилактических действий и довести его как к исполнителям, так и к населению, ведь вопрос противодействия пожарам в жаркий период касается всех без исключения: власти, производителей, граждан.