Анонс на 31 июля

* Круглый стол на тему: «Особенности функционирования зернового рынка в 2012/2013 МГ» и подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и общественными организациями относительно функционирования зернового рынка в 2012/2013 маркетинговом году. Участие в мероприятии примут министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и руководители профильных общественных организаций.

* Пресс-конференция ОАО «АК «Киевводоканал», посвященная теме критического состояния сети канализационных коллекторов в Киеве. В связи с недавними аварийными ситуациями на канализационных коллекторах участники проинформируют об общем состоянии сетей транспортировки сточных вод столицы с подробным описанием наиболее аварийных участков. Участники: замгендиректора ОАО «АК «Киевводоканал» по тех.вопросам А.Билык, зам.ген.директора по юридическим вопросам и инвестициям В.Струкова, директор Департамента эксплуатации канализационного хозяйства Н.Кислый. Модератор - советник председателя Правления по вопросам информационной политики В.Яковлева.

* Пресс-конференция на тему: "Итоги деятельности банковской отрасли за полугодие. Реальное состояние экономики и прогнозы ». В работе примет участие Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, вице-президент Центрально-Евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины.

* Состоится видеомост Москва –Киев на тему: «Россия и Украина: углубление экономического партнерства». Участники в Киеве: Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Приглашен представитель Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, и другие эксперты. В Москве: Тамара Гузенкова, зам.директора Российского института стратегических исследований; Александр Широв, зав.лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевого взаимодействия Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН; Вячеслав Евсеев, директор Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Недобросовестные заемщики с депутатским мандатом». Вопросы: Депутаты, которые не возвращают долги банкам - можно ли заставить законодателей выполнять законы? Презентация мер, которые банки планируют применить к недобросовестным должникам. Совместное публичное обращение банков-кредиторов к председателю Партии Регионов Н.Азарову. Организаторы: ПАО "Альфа-Банк", ОАО "ВТБ Банк", УкрСиббанк BNP Paribas Group. Участники: Александр Луканов, президент, главный управляющий директор ПАО "Альфа-Банк"; Вадим Пушкарев, председатель Правления ОАО "ВТБ Банк"; Сергей Панов, и.о.председателя Правления УкрСиббанк; Елена Ефремова, и.о.председателя Независимой Ассоциации Банков Украины. Модератор - старший советник ПАО "Альфа-Банк", председатель комитета по защите прав кредиторов НАБУ Роман Шпек (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* Пресс-конференция на тему: «Украина на мировом рынке оружия: достижения и поражения». Участники: директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и директор информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Сергей Згурец.

* Пресс-конференция на тему: «Что получит Украина от зоны свободной торговли со странами СНГ?». Участники: исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко и финансовый эксперт, экс-министр экономики Виктор Суслов.

* Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский осуществит рабочий визит в США для участия в четвертом заседании Украинско-американского совета по торговле и инвестициям.

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