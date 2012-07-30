ТОП-10 (30 июля)

ВР ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Рост ВВП в первом полугодии составил 2,5% - НБУ

Дефицит платежного баланса Украины в первом полугодии составил 1,12 млрд долл.

ВР предоставила госгарантии на 24,3 млрд грн кредита Китая для АПК

ВР отказалась отменить языковой закон

Рост ВВП во ІІ квартале составил 3% - Госстат

"Метинвест" выкупил контрольный пакет акций "Запорожстали"

Объем денежных переводов в Украину вырос на 13%

Негазифицированным селам могут установить льготные тарифы на электроэнергию

Украина из всех стран СНГ наибольше подвержена влиянию долгового кризиса еврозоны - S&P

***

ВР ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Ратификация настоящего документа в Верховной Раде долгое время откладывалась. Отмечалось, что Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением № 6 к документу.

***

Рост ВВП в первом полугодии составил 2,5% - НБУ

По оценкам Национального банка Украины, рост валового внутреннего продукта Украины в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 2,5%, говорится в сообщении НБУ.

«По оценкам департамента (Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ - УНИАН), рост валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в июне ускорился более значительно по сравнению с индексом производства базовых отраслей (ИПБО) и за первое полугодие составил около 2,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, проведение чемпионата Евро-2012 и раннее начало работ по сбору урожая определили ускорение роста ИПБО в июне до 3,4% в годовом измерении (3,2% в мае). Кумулятивные темпы роста за первое полугодие увеличились до 2,5% (2,2% за январь—май).

Проведение чемпионата Евро-2012 позволило: повысить темпы роста оборота розничной торговли на 18,3% в июне в годовом измерении (17,9% в мае); удержать рост пищевой промышленности на уровне 3% в годовом измерении; увеличить количество пассажиров, перевезенных авиационным транспортом, в первом полугодии на 10,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, железнодорожным транспортом - на 0,7%; удержать рост объема предоставляемых услуг на уровне 12,6% за первое полугодие.

«С другой стороны, из-за окончания строительных работ по подготовке к Евро-2012 объемы строительства в июне вновь снизились, на 8,9% в годовом измерении, за первое полугодие снижение объемов строительных работ составило 1,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», - отмечают в НБУ.

Также указывается, что более раннее по сравнению с прошлым годом начало работ по сбору урожая способствовало существенному ускорению роста объемов сельскохозяйственного производства с 2,5% в мае в годовом исчислении до 28% в июне, что обеспечило основной вклад в прирост ИПБО (3,2 п. п.).

При этом НБУ отмечает, что сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры негативно влияло на темпы экономического роста. Так, снижение объемов производства машиностроения в июне составило 8,9% в годовом измерении, металлургии — 0,8%, что определило снижение объемов промышленного производства на 1,4% в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, 18 июля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что рост ВВП в Украине по итогам первого полугодия 2012 года, по данным на середину июля, составил 2,5%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Fitch Ratings ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится до 2,4% в 2012 г., но восстановится до 3,5% в 2013 г.

По прогнозам Standard & Poor's, рост ВВП Украины в 2012 году составит 3,5%.

Moody's полагает, что рост ВВП Украины составит в 2012 году около 2,5-3%.

19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.

***

Дефицит платежного баланса Украины в первом полугодии составил 1,12 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе-июне 2012 года (по предварительным данным) составил 1,12 млрд долл., по сравнению с профицитом 1,795 млрд долл., за соответствующий период 2011 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в целом по итогам января-июня дефицит текущего счета составил 3,645 млрд долл., что на 32,5% больше показателя января-июня 2011 года (2,75 млрд долл.). Дефицит текущего счета во II квартале 2012 года увеличился по сравнению со II кварталом 2011 года на 63,5% - до 2,305 млрд долл., в июне 2012 года по сравнению с июнем 2011 года увеличился в 8 раз и составил 1,03 млрд долл.

Профицит финансового счета за I полугодие т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократился на 45,3% - до 2,484 млрд долл., во II квартале 2012 на 15,6% - до 1,751 млрд долл. При этом в июне т.г. дефицит финансового счета составил 5,14 млн долл., против 247 млн долл. в июне 2011 года.

НБУ констатирует сокращение прямых иностранных инвестиций (сальдо) как в январе-июне 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года - на 1 млрд долл. - до 2,294 млрд долл., так и в июне - до 494 млн долл. по сравнению с 505 млн долл. в июне 2011 г.

По информации НБУ в июне увеличился по сравнению с предыдущими месяцами прирост наличной валюты вне банков - до 674 млн долл., при этом он все же оставался ниже, чем в июне 2011 года 921 млн долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

***

ВР предоставила госгарантии на 24,3 млрд грн кредита Китая для АПК

Верховная Рада Украины предоставила государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования проектов в сфере сельского хозяйства)" проголосовали 263 народных депутата из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в частности, на финансирование приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в области приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ВР разрешила правительству осуществить заимствование в специальный фонд госбюджета в размере до 3 млрд долл. (эквивалент 24,3 млрд грн) от Экспортно-импортного банка Китая.

Согласно решению правительства, будет осуществляться финансирование на условиях как непосредственной государственной поддержки в сельском хозяйстве, так и на кредитной поворотной основе аграрного сектора.

Меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.

***

ВР отказалась отменить языковой закон

Верховная Рада Украины отказалась отменить принятый 3 июля 2012 года языковой закон.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, парламент рассматривал 4 проекта постановлений об отмене языкового закона. Все постановления были внесены представителями объединенной оппозиции.

Однако ни одно постановление не набрало необходимого количества голосов.

В частности, постановление, внесенное депутатом от НУ-НС Юрием Кармазиным, поддержали 46 народных депутатов, депутатов от фракции "БЮТ-Батькивщина" Юрия Одарченко и Степана Курпиля – всего 37, депутата от фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергея Саса - 42 и депутата от фракции НУ-НС Арсения Яценюка – 38.

***

Рост ВВП во ІІ квартале составил 3% - Госстат

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3% (рост ВВП во ІI квартале 2011 года - 3,8%).

Такие оперативные данные сообщаются на сайте Госстата Украины.

С учетом сезонного фактора, во ІI квартале 2012 года против І квартала 2012 года рост ВВП Украины зафиксирован на уровне 1,9%.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Таким образом, в I квартале 2012 года рост ВВП Украины замедлился как против показателя I квартала 2011 года (5,4%), так и по сравнению с показателем IV квартала 2011 года (4,7%).

Номинальный ВВП за I квартал 2012 года составил 296,97 млрд грн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

***

"Метинвест" выкупил контрольный пакет акций "Запорожстали"

Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", выкупила у бизнес-группы "Индустриал" контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

Как сообщила пресс-служба компании, Metinvest B.V. объявила о реализации опциона на выкуп 50% в горно-металлургическом бизнесе группы "Индустриал", в результате чего компания вместе с группой инвесторов консолидировала более 50% акций ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

Как сообщается в пресс-релизе группы в понедельник, в результате двух этапов сделки "Метинвест" вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината "Запорожсталь" (в том числе у "Метинвеста" - 49,032%, группа инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе "Индустриал" акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

«Приобретение горно-металлургических активов Группы «Индустриал» произведено в рамках реализации нашей долгосрочной стратегии развития, предусматривающей создание на базе «Метинвеста» современной вертикально-интегрированной компании мирового класса с сильными позициями в каждом из звеньев производственной цепочки. Одно из ключевых направлений этой стратегии – наращивание объемов производства высококачественного металлопроката в Украине и увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью», – цитирует пресс-служба слова генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого.

По предоставленной информации, опцион на приобретение оставшихся 50% горно-металлургического бизнеса Группы «Индустриал» был предоставлен «Метинвесту» в июле 2011 года в рамках первого этапа сделки между «Метинвестом» и Группой «Индустриал». По итогам обоих этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в т.ч. «Метинвест» – 49,0032%, группа инвесторов – 1%), а также акций, ранее принадлежавших Группе «Индустриал» в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

В будущем «Метинвест» планирует завершить консолидацию контрольного пакета. Все необходимые разрешения на консолидацию контрольного пакета акций комбината «Запорожсталь» были получены «Метинвестом» в антимонопольных органах Украины и других стран.

В ближайшее время «Метинвест» намерен завершить детальный анализ ситуации на комбинате «Запорожсталь» с целью разработки комплекса мер по повышению конкурентоспособности предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь стала Группа «Метинвест» (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124,084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

***

Объем денежных переводов в Украину вырос на 13%

Общая сумма переводов с использованием систем денежных переводов, созданных нерезидентами, поступивших в Украину в I полугодии 2012 г., составляла 1,616 млрд долларов США в эквиваленте, что на 13% больше, чем в I полугодии 2011 г., говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, общая сумма переводов, отправленных из Украины в I полугодии 2012 г., составила 218 млн долларов США в эквиваленте, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2011 г.

Также указывается, что в пятерку лидеров по суммам трансграничных переводов, полученных физическими лицами, в Украину в I полугодии 2012 года с использованием международных систем денежных переводов, созданных нерезидентами, вошли: Western Union - 34%, «Золотая Корона-Денежные Переводы» - 15%, «Юнистрим» - 12%, MoneyGram - 9%, CONTACT - 8%.

На 1 июля 2012 г. на территории Украины функционировали 23 международных системы перевода средств между физическими лицами без открытия счета, созданные нерезидентами. Участниками таких систем являются более 150 банков Украины, АО «Украинская финансовая группа» и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта».

***

Негазифицированным селам могут установить льготные тарифы на электроэнергию

В понедельник, 30 июля, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 17 Закона «Об электроэнергетике» (относительно установления льготных тарифов для сельского населения, не обеспеченного централизованным газоснабжением)».

Авторами соответствующего законопроекта являются народные депутаты Николай Томенко, Иван Кириленко и Валерий Кравчук («БЮТ-Батькивщина»).

Законопроектом предлагается установить тариф на электроэнергию для населения сельских населенных пунктов, не обеспеченных централизованным газоснабжением, в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

Необходимость установления льготных тарифов для сельского населения, не обеспеченного централизованным газоснабжением, обусловлена существованием большого количества сельских населенных пунктов, которые из-за отсутствия централизованного газоснабжения вынуждены на 100% использовать электроэнергию для обеспечения своей жизнедеятельности.

По словам авторов законопроекта, последствиями финансово-экономического кризиса в Украине на сегодняшний день являются высокий уровень безработицы и значительное снижение доходов населения. На фоне этих факторов даже незначительное повышение цен на электроэнергию приводит к массовому обнищанию населения, особенно сельского, и возникновению значительной задолженности по оплате этих услуг.

Н.Томенко убежден, что принятие законопроекта и установление льготных тарифов для сельского населения, не обеспеченного централизованным газоснабжением, позволит снизить социальную напряженность и станет примером реальной действенной поддержки и защиты села.

***

Украина из всех стран СНГ наибольше подвержена влиянию долгового кризиса еврозоны - S&P

Украина из всех стран СНГ в наибольшей степени подвержена негативному влиянию долгового кризиса Европейского экономического и валютного союза (еврозоны) , отмечается в опубликованном сегодня отчете рейтингового агентства Standard & Poor’s: «Небольшая зависимость банков России и других стран СНГ от инвестиций еврозоны снижает риски распространения на эти банковские системы проблем региона».

При этом в целом в S&P считают, что влияние долгового кризиса в еврозоне на банковские системы стран СНГ довольно незначительно.

«По мнению Службы кредитных рейтингов Standard & Poor’s, банковские системы России и других стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) лишь в очень небольшой степени подвержены сколько-нибудь значительным рискам распространения на них проблем, связанных с долговым кризисом в странах еврозоны, поскольку их прямые связи с банками этого региона ограничены», — говорится в отчете.

В S&P полагают, что экономические проблемы, возникшие в последнее время в некоторых странах еврозоны и их банковских системах, а также предстоящее введение для всех банков более строгих регулятивных требований в отношении достаточности капитала и ликвидности (Basel III), скорее всего, приведут к тому, что некоторые западноевропейские банки сократят свои зарубежные инвестиции в форме ликвидности или капитала. Однако, как отмечают в рейтинговом агентстве, большинство банков России и СНГ лишь в некоторой степени зависят от притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что во многом защищает их от этого риска.

«С нашей точки зрения, основным источником риска для банковских систем России и других стран СНГ является ухудшение фундаментальных макроэкономических характеристик, а не риск прямого распространения на них проблем, испытываемых банками еврозоны», — подчеркнул кредитный аналитик Standard & Poor’s Пьер Готье.

В S&P считают, что если в результате глобального экономического спада в течение длительного времени будут наблюдаться падение цен на нефть и другие сырьевые товары, колебания курсов национальных валют и фондовых рынков, это может негативно повлиять на банковские системы России и других стран СНГ. В частности, по мнению рейтингового агентства, рубль и ситуация на Московской бирже могут быть неустойчивы, поскольку они имеют тенденцию к волатильности в периоды кризиса. В связи с этим S&P оценивает риски для банковских систем России и других стран СНГ как косвенные, поскольку ведущие экономики в определенной степени взаимосвязаны.

«В связи с этим прямой риск распространения проблем еврозоны на банковские системы Российской Федерации и большинства других стран СНГ оценивается нами как умеренный. Исключение составляет лишь Украина, банковский сектор которой в наибольшей степени подвержен влиянию сокращения инвестиций из стран еврозоны» - говорят в S&P.

«Наш базовый сценарий предусматривает неизбежность рецессии для России и СНГ, однако мы не ожидаем, что это приведет к глубокому экономическому или банковскому кризису», — заключил П.Готье.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН