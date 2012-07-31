Янукович: новая Верховная Рада должна стать Радой европейского выбора

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что Верховная Рада следующего созыва должна стать Радой европейского выбора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на XIV съезде Партии регионов.

«После выборов мы получим ценный ресурс времени, который нужно использовать для завершения переговоров с Европейским Союзом относительно подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли», - сказал Президент.

При этом он выразил убежденность, что гражданская консолидация вокруг движения Украины к Евросоюзу сильнее разделений. В.Янукович подчеркнул, что большинство политических сил поддерживают европейскую интеграцию Украины.

В то же время Президент призвал углублять и сохранять отношения с Россией и другими странами Содружества Независимых Государств.

Он высказал убеждение, что ратификация Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ даст дополнительный импульс отечественному сектору экономики и создаст благоприятные условия для выхода украинских товаропроизводителей на мировой рынок в современных сложных экономических условиях.

«Мы продолжаем настаивать, что только свободное экономическое пространство от Атлантики до Тихого океана может быть надежной основой для стабильности и восстановления экономического развития», - сказал Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Свободная торговля" не защитит Украину от торговых войн с Россией