ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Зона свободной торговли с СНГ: ни свободы, ни торговли» пишет: Соглашение о зоне свободной торговле содержит много юридический и экономических пробелов, которые в результате делают выполнение этого договора сомнительным. Как отметил Тарас Черновол, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по иностранным делам, само подписание этого документа осенью прошлого года вызвало дискуссию о несовпадении текста договора с тем, с которым была ранее ознакомлена Украина, а также полномочиях Николая Азарова визировать отдельные положения…

http://delo.ua/business/zona-svobodnoj-torgovli-s-sng-ni-svobody-ni-torgovli-182190/

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Также «Дело» в публикации «Затраты на обслуживание пенсионных фондов ограничат 7% их активов» пишет: Администраторам негосударственных пенсионных фондов разрешат тратить на их обслуживание не более 7% чистых активов фондов, хотя сейчас расходы НПФ на обслуживание своей деятельности в среднем не превышают 5%...

http://delo.ua/finance/zatraty-na-obsluzhivanie-pensionnyh-fondov-ogranichat-7-ih-aktivo-182209/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пиковое значение», в котором пишет: Несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры, темпы роста украинской экономики во II квартале выросли с 2% до 3%. Однако даже такая положительная тенденция не дает экспертам оснований пересматривать годовые прогнозы. По их оценкам, уже в нынешнем квартале темпы роста ВВП Украины замедлятся до 0-1%…

http://www.kommersant.ua/doc/1991944

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Заемщики обойдут банки», Граждане и предприятия могут свободно выдавать денежные ссуды и получать за это процентную плату без каких-либо лицензий — это следует из решения Верховного суда. Юристы говорят, что теперь такие сделки нельзя будет признавать недействительными из-за отсутствия лицензий, поскольку на них не распространяются нормы законодательства о финансовых услугах. Кроме того, это может создать на рынке новую схему выдачи валютных займов населению, которая сейчас запрещена…

http://www.kommersant.ua/doc/1991988

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Газета «Сегодня» в материале «Из Киева в Москву поедем по новым правилам» пишет: Пассажирам, которые едут в столицу России, придется приходить на киевский жд-вокзал за час до отхода поезда, чтобы пройти таможенный и пограничный контроль…

http://www.segodnya.ua/news/14417943.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Конструкция «властного тандема» привела к размножению чиновников» пишет: Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву на новых должностях понадобилось больше подчиненных. А самим чиновникам нужно дополнительное финансирование — их переводят на эффективный контракт…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2334858/zakon_byurokratii

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Издание «Известия» в публикации «Ernst & Young за сутки смягчила мнение о политической ситуации в России» пишет: Международная аудиторская фирма передумала писать о «монополии Кремля на политическую власть» в своем докладе о слияниях и поглощениях…

http://izvestia.ru/news/531754

(УНИАН)