Анонс на 1 августа

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства планируется проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра - министра здравоохранения Богатыревой, зам.начальника Департамента ГАИ МВД Украины В.Резникова .

* На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция Виктора Пинзеника, главы Украинского фонда поддержки реформ, экс-министра финансов. Вопросы: Чем вызвано падение золотовалютных резервов НБУ ниже отметки $30 млрд? Хватит ли у власти средств для погашения обязательств Украины перед кредиторами? Какие реформы необходимы для стабилизации финансово-экономической ситуации? Что ожидает украинскую экономику осенью 2012 года?

*Пресс-конференция на тему: «Что угрожает продовольственной безопасности Украины?". Организатор - ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Александр Голуб, председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков, директор консалтинговой компании "Про Агро" Николай Верницкий и руководитель аналитического департамента консалтингового агентства "ААА" Мария Колесник.

* В Одессе в 11.00 состоится пресс-конференция, посвященная подписанию контракта на приобретение трех перегружателей класса «супер постпанамакс» между компанией ДП «ГПК-Украина» и "Либхерр Контейнер Крейнс ЛТД". Участники: Юрий Васьков, начальник ГП «ОМТП»; Николай Павлюк, Почетный президент Одесского порта; Клаус Шмекер, президент ДП "ГПК Украина"; Дирк Баттерманн, ген.директор ДП "ГПК Украина"; Пэт О'Лири, директор "Либхерр Контейнер Крейнс ЛТД"; Светлана Яровая, директор по коммуникативным связям и связям с общественностью ДП "ГПК Украина"; Александр Кифак, Почетный консул ФРГ в Одессе; Михаэль Фройденберг, руководитель отдела экономики посольства ФРГ в Украине.

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