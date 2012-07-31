АМК открыл 29 дел против торговцев лекарствами

Антимонопольный комитет Украины открыл 29 дел по признакам нарушения конкурентного законодательства на рынке розничной торговли лекарствами, сообщили УНИАН в пресс-службе АМК.

Среди 29 дел восемь было открыто по признакам злоупотребления монопольным положением, семнадцать - по признакам недобросовестной конкуренции и т.п.

Как отметили в АМК, наиболее распространенными ценовыми нарушениями являются завышение цен на лекарственные средства, неценовыми - распространение информации, вводящей в заблуждение. В частности, речь идет об указании операторами рынка ложных или неполных сведений об особенностях реализации товара, скидок.

Всего АМК провел исследование 138 региональных рынков розничной торговли лекарственными средствами.