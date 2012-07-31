АМК открыл 29 дел против торговцев лекарствами

18:30, 31 июля 2012
Разное
0

Антимонопольный комитет Украины открыл 29 дел по признакам нарушения конкурентного законодательства на рынке розничной торговли лекарствами, сообщили УНИАН в пресс-службе АМК.

Среди 29 дел восемь было открыто по признакам злоупотребления монопольным положением, семнадцать - по признакам недобросовестной конкуренции и т.п.

Как отметили в АМК, наиболее распространенными ценовыми нарушениями являются завышение цен на лекарственные средства, неценовыми - распространение информации, вводящей в заблуждение. В частности, речь идет об указании операторами рынка ложных или неполных сведений об особенностях реализации товара, скидок.

Всего АМК провел исследование 138 региональных рынков розничной торговли лекарственными средствами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter