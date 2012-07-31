ТОП-10 (31 июля)

Зурабов: тема газовых переговоров до выборов в Верховную Раду будет неактуальной

ВР принятыми изменениями в бюджет установила рекорд по госгарантиям - Пинзеник

Для ускорения роста экономики власть готовит новый пакет инвестиционных стимулов

Янукович хочет ввести налог с оборота

Украина в июле утроила экспорт зерна

На сегодняшнем аукционе спрос на предлагаемые Минфином ОВГЗ отсутствовал

Кабмин хочет увеличить размер премиальных за медали на Олимпиаде

Литвин подписал языковой закон

«Черноморнефтегаз» планирует увеличить добычу газа в 2013 году на 43,5%

Повышение нормативной денежной оценки сельхозземли отменят

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Зурабов: тема газовых переговоров до выборов в Верховную Раду будет неактуальной

Тема газовых переговоров между Украиной и Россией до выборов в Верховную Раду будет неактуальной, и Россия не будет выдвигать никаких предложений по этому вопросу.

Об этом в комментарии УНИАН заявил посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

При этом он отметил, что тема газовых переговоров может возникнуть после выборов и не исключил, что Россия будет предлагать те же условия, которые предлагаются странам, которые желают сотрудничать с Таможенным союзом.

«А они в общем-то известны (условия - УНИАН). На тех же самых условиях на сегодняшний день ведет переговоры целый ряд стран, которые заинтересованы в построении сотрудничества с Таможенным союзом. Вот насколько эти условия будут актуальны в ноябре - покажет время. До выборов эта тема неактуальна», - сказал М.Зурабов.

Кроме того, посол подчеркнул, что планируемая Россией модернизация Черноморского флота не может быть давлением на Украину для достижения определенных результатов.

«Если пытаться использовать как фактор давления вопрос модернизации Черноморского флота в переговорах РФ и Украины по газу, то я не думаю, что это та точка зрения, которая есть во власти, в институциях которой вырабатывают позицию и принимают решения в Украине, является очень распространенной. Я скорее считаю, что это все-таки некоторые предположения, домыслы и допущения, которые прежде всего предлагаются СМИ, либо представителями оппозиции. На этом пути мне не думается, что мы можем многого достичь», - сказал М.Зурабов.

Вместе с этим он отметил, что заинтересованность России в совместном использовании украинской газотранспортной системы, которая была почти год назад и могла стать компромиссом для разрешения двусторонних газовых споров, на сегодняшний день изменилась.

«За все это время, как мы с вами понимаем, по разным причинам - политическим, объективным, субъективным - это решение не было принято (о совместном использовании ГТС), невольно проходила переоценка стоимости этого актива. И мы уже на сегодняшний день видим, что возможно та заинтересованность, которая была у российской стороны в октябре прошлого года, и та заинтересованность, которая есть на сегодняшний день, - это уже разные заинтересованности», - сказал М.Зурабов.

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ВР принятыми изменениями в бюджет установила рекорд по госгарантиям - Пинзеник

Принятыми Верховной Радой изменениями в бюджет установлен рекорд по госгарантиям. Так глава Украинского фонда поддержки реформ, экс-министр финансов Виктор Пинзеник прокомментировал УНИАН принятые вчера Верховной Радой решения, касающиеся предоставления государственных гарантий по ряду китайских кредитов.

По его словам, принятыми ВР изменениями в закон о государственном бюджете объем госгарантий увеличен более чем в 4 раза (с 15 до 68,8 млрд грн). "Это рекордная сумма, которая когда-либо утверждалась в украинском бюджете", - отметил он. «При условии предоставления таких гарантий при существующих тенденциях исполнения бюджета государственный долг Украины (прямой и гарантированный) в этом году может вплотную приблизиться к 600 млрд грн и превысить 40% ВВП. И этот год может занять достойное место во втягивании страны в долговую петлю в объеме свыше 100 млрд грн, конкурируя с 2009 и 2010 г.г. ", - добавил В.Пинзеник. По его словам, в украинских реалиях гарантированный долг по сути является дефицитом бюджета, потому что очень быстро становится прямым государственным долгом. «В наших условиях гарантированные государством кредиты - это способ кредитования, когда деньги берут одни, а возвращать приходится другим. Трудно надеяться на другую ситуацию, когда коммерческие риски берет на себя государство", - отметил В.Пинзеник.

Напомним, Верховная Рада Украины на своем вчерашнем заседании приняла решение предоставить государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства, а также государственные гарантии по кредиту Государственного банка развития Китая на сумму 29,5 млрд грн для реализации проектов по замещению природного газа углем отечественной добычи.

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Для ускорения роста экономики власть готовит новый пакет инвестиционных стимулов

Для ускорения роста экономики Украины власть готовит новый пакет инвестиционных стимулов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБОУ.

Чтобы ускорить рост экономики и иметь возможность в перспективе выйти на среднегодовые темпы роста хотя бы в 6-7%, Украине необходимы новые меры по стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности, сказал А.Клюев, комментируя слова премьер-министра Украины Николая Азарова о новой инвестиционной политике,

Он сообщил, что в настоящее время органами исполнительной власти, с привлечением ученых и при участии экспертов аппарата СНБО, дорабатывается пакет законопроектов, целью которых является повышение инвестиционной активности в реальном секторе экономики на всей территории Украины. По словам А.Клюева, несколько законопроектов из этого пакета были приняты парламентом в понедельник, 30 июля, в первом чтении.

Как отметил он, главной целью пакета стимулирующих мер является ускорение процессов модернизации, реструктуризации и перепрофилирования предприятий, строительство новых производств на основе современных, в том числе и энергосберегающих, экологически чистых и наукоемких технологий. Кроме этого ожидается дальнейшее развитие транспортной и общей рыночной инфраструктуры, сообщил секретарь СНБО Украины.

Важнейшим результатом реализации готовящихся мер он также назвал создание не просто новых рабочих мест, а, в первую очередь, высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.

По словам А.Клюева, пакетом документов предлагается на ближайшие 10 лет ввести на всей территории Украины специальный режим инвестиционной деятельности. Этот режим будет призван стимулировать развитие приоритетных для нашей страны отраслей экономики. Предлагается освободить на ближайшие 5 лет от налогообложения прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов на вновь созданных предприятиях, а также на действующих производствах, на которых произошла реструктуризация, реконструкция или модернизация, только в части, полученной от освоения этих инвестиций. А следующие 5 лет предлагается с таких инвестиционных проектов уже взимать налог на прибыль - в размере 8%, сообщил А.Клюев. В то же время, по его словам, прибыль, полученная в результате других хозяйственных операций и не связанная с зарегистрированными инвестпроектами, будет облагаться налогом на общих основаниях.

При этом Секретарь СНБОУ подчеркнул, что средства, освобожденные от уплаты налога на прибыль, должны будут направляться на расширение производства, переоснащение материально-технической базы предприятия, внедрение новых технологий или на погашение кредитов.

По словам А.Клюева, также на ближайшие 5 лет предлагается дать возможность таким предприятиям при ввозе на территорию Украины оборудования и комплектующих (если аналоги не производятся в нашей стране), предназначенных для создания нового или реконструкции существующего производства, рассчитываться по налогу на добавленную стоимость налоговыми векселями. А.Клюев сообщил, что еще одним законопроектом предлагается освобождение операций по импорту этого оборудования от ввозной пошлины.

Секретарь СНБО уточнил, что в случае, если инвестор не будет придерживаться условий инвестпроекта и допустит, например, нецелевое использование этого оборудования, то государственная регистрация проекта будет упразднена, и все условно начисленные налоги в пределах предоставленных ему льгот будут взысканы.

По его словам, готовящийся пакет документов содержит обязательные условия для получения преференций по налогообложению и таможенному регулированию – установлен минимальный уровень сумм вложения капитала в реализацию инвестиционных проектов и количества создаваемых при этом новых рабочих мест с дифференциацией по категориям предприятий. Андрей Клюев подчеркнул, это даст возможность пользоваться льготами не только крупным, но также средним и малым предприятиям.

«Это продолжение реализации принятой в прошлом году программы развития инвестиционной и инновационной деятельности», - заявил он. В то же время, отметил Секретарь СНБОУ, меры, принимаемые властью, уже дают первые результаты - в текущем году впервые за 20 лет начала расти доля инновационной продукции в отечественном производстве. «Мы просто обязаны закрепить положительные результаты и ускорить эти процессы», - заявил А.Клюев.

Он также отметил, что, несмотря на сложности в мировой экономике, приток прямых иностранных инвестиций в Украину, по сравнению с прошлым годом, увеличивается – за первый квартал 2012 года поступило свыше 30% от всего годового объема 2011 года. Однако, по мнению Секретаря СНБО Украины, это еще явно недостаточные объемы для ускоренного развития страны.

Несмотря на то, что экономическая ситуация Украины выглядит сегодня неплохо на фоне ряда других государств, на самом деле, темпы развития и модернизации промышленности и сельского хозяйства должны быть значительно выше, заявил А.Клюев.

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Янукович хочет ввести налог с оборота

Власть работает над введением в Украине налога с оборота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил, выступая на XIV съезде Партии регионов.

«Мы очень серьезно сейчас работаем над введением налога с оборота – подумайте об этом, уважаемые коллеги», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что власть активно борется с теневой экономикой. По словам В.Януковича, сегодня в Украине остается очень высокий показатель экономики, которая находится в тени, и потому нельзя медлить с решением этой проблемы.

Он отметил, что необходимо активизировать работу с оффшорными зонами, а также продолжить борьбу за детенизацию заработных плат.

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Украина в июле утроила экспорт зерна

По данным на 30 июля с начала 2012-2013 МГ (июль 2012 – июнь 2013) Украина экспортировала 1,193 млн тонн зерна, что в три раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда на внешние рынки было поставлено 0,393 млн тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что за указанный период экспорт пшеницы составил 365,6 тыс. тонн, в том числе продовольственной – 238,7 тыс. тонн (в 2011 году – 123,2 тыс. тонн), кукурузы – 782,5 тыс. тонн (39 тыс. тонн в 2011 г), ячменя – 42,5 тыс. тонн (230 тыс. тонн). На указанную дату законтрактовано 1,85 млн тонн зерна, в том числе 738 тыс. тонн пшеницы, 651 тыс. тонн ячменя, 449 тыс. тонн кукурузы. Напомним, в 2011-2012 МГ экспорт зерна из Украины составил 21,794 млн тонн. По прогнозам Минагропрода, в текущем сезоне экспорт зерна составит 20-22 млн тонн.

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На сегодняшнем аукционе спрос на предлагаемые Минфином ОВГЗ отсутствовал

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов Украины во вторник, 31 июля, не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, в отсутствии спроса на госбумаги виноваты как июльская жара, так и ставки межбанковского рынка.

«Последние в канун переходной даты вновь преодолели рубеж в 20%, даже не позволяя задуматься о перспективах покупки облигаций в краткосрочной перспективе», - говорит эксперт.

С.Фурса считает, что ожидать результативного размещения на сегодняшнем аукционе Минфина мог только «закоренелый оптимист».

«Рынок облигаций впал в спячку и не намерен просыпаться в ближайшее время. При этом правительство уже не испытывает острого дефицита ресурсов, и это минимизирует шансы на размещение длинных бумаг», - отмечает эксперт.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 24 июля Минфину также не удалось привлечь средства от продажи госбумаг.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планировалось провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

Справка УНИАН. За январь-июнь по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах в госбюджет Украины поступило 22,9 млрд грн, 2,1 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Кабмин хочет увеличить размер премиальных за медали на Олимпиаде

Кабинет министров Украины намерен на своем заседании 1 августа увеличить размер премиальных за полученные спортсменами медали на Олимпийских играх.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил журналистам после посещения Республиканского высшего училища физической культуры в Киеве.

«Я был в Лондоне на открытии Олимпийских игр и беседовал со своими коллегами. Интересовался, какие премиальные выплачивает страна своим олимпийским чемпионам. Пришел к выводу, что нам надо не отставать. Поэтому завтра правительство рассмотрит и такое решение примет», - сказал Н.Азаров.

Он не озвучил размеры новых премий для победителей на Олимпийских играх, однако отметил, что уровень выплат будет выше, чем в Российской Федерации.

«Наш размер премий будет не меньше российского, а несколько больше. Я вам скажу, сколько в России – в России 123 тысячи долларов. Наши спортсмены будут получать премиальные не меньше, по крайней мере, чем у наших соседей», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, он поздравил всю Украину с первой золотой медалью на Олимпийских играх и выразил надежду, что украинские спортсмены на Олимпиаде в Лондоне завоюют еще не одну медаль.

Как сообщалось, до сих пор украинские спортсмены за золотую медаль на Олимпиаде получали 100 тыс. долл., серебряную - 70 тыс., бронзовую - 50 тыс. долл.

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Литвин подписал языковой закон

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон о принципах государственной языковой политики.

По состоянию на сегодняшний день данный закон указан на сайте ВР как уже направленный на подпись Президенту Украины Виктору Януковичу.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон позволяет использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, у которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

4 июля председатель Верховной Рады Украины В.Литвин подал в отставку.

В.Литвин отметил, что 3 июля на 14.30 его пригласили на совещание к Президенту Украины.

«Это мероприятие закончилось где-то около 20 час., и в это же время, как сказал один народный депутат Украины, «мы развели их, как котят». Развели, в первую очередь, меня. Но, по большому счету, развели Украину, развели народ. И я думаю, что плоды этого развода мы еще будем пожинать», - сказал В.Литвин.

Он отметил, что при таких обстоятельствах «прошу рассмотреть вопрос и принять решение о моей отставке». Эти его слова встретили аплодисментами присутствующие в ложе журналистов и помощников.

В.Литвин также обвинил своего первого заместителя Адама Мартынюка в том, что он его «подставил» в вопросе принятия языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот день В.Литвин заявил, что не подпишет закон о принципах государственной языковой политики.

Вчера, 30 июля, на внеочередной сессии Верховная Рада отказалась удовлетворить заявление В.Литвина об освобождении его от должности председателя ВР.

Также парламент отказался внести уточнения в закон «О принципах государственной языковой политики», которые предложил В.Литвин.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрела 4 постановления, внесенного депутатами от оппозиции, об отмене языкового закона, однако ни один документ не набрал необходимого количества голосов.

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«Черноморнефтегаз» планирует увеличить добычу газа в 2013 году на 43,5%

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» планирует в 2013 году увеличить добычу газа на 43,5% - до 1,65 млрд кубометров с 1,115 млрд кубометров, запланированных на 2012 год, сообщила пресс-служба компании.

В прошлом месяце «Черноморнефтегаз» вышел на исторический максимум суточной добычи природного газа на черноморских месторождениях – более трех миллионов кубометров.

«За счет активных работ на шельфе Черного моря общая добыча Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в июне-июле достигла и держится в районе отметки 3 миллиона 300 тысяч кубометров в сутки и превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 21 процент, или более чем на 500 тысяч кубометров», - сообщает компания в пресс-релизе.

Общий объем добычи газа компанией в первом полугодии 2012 года вырос до 542,5 млн кубометров с 481 млн кубометров за аналогичный период 2011 года.

Еще более значительного увеличения добычи эта «дочка» госхолдинга «Нафтогаз Украины» ожидает после введения в эксплуатацию осенью 2012 года Одесского и Безымянного месторождений газа.

«На платформе БК-1 нового (Одесского) месторождения высокотехнологичная СПБУ «Петр Годованец» продолжает бурение второй скважины и идет строительство 87-километрового подводного газопровода, который соединит БК-1 с действующей платформой на Голицынском газоконденсатном месторождении. Таким образом, станет возможно подать газ с промысла в действующий газопровод и далее – на берег», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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Повышение нормативной денежной оценки сельхозземли отменят

Правительство может отменить повышение нормативной денежной оценки сельскохозяйственной земли. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

По словам Н.Присяжнюка, подготовлено решение об отмене постановления о повышении нормативной денежной оценки земли, учитывая сложную ситуацию, в которую в текущем году попали аграрии.

«Этот проект постановления уже направлен в Правительство и в ближайшее время будет рассмотрен и принят», - сообщил министр.

Напомним, больше года назад правительство своим постановлением увеличило нормативно-денежную оценку сельзхозземли на коэффициент 1,756.

Ряд аграрных организаций обратились к правительству с просьбой приостановить действие постановления Кабмина от 31 октября 2011 г. № 1185 «О внесении изменений в Методику нормативной денежной оценки земли сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов» до разработки обоснованной нормативной денежной оценки земель, которая будет отвечать экономическим реалиям.

В частности, в обращении отмечалось, что повышение нормативной денежной оценки земли сельхозназначения в 1,756 раза, по оценкам организаций, приведет к дополнительным потерям производителей в размере свыше 4,5 млрд грн, что негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности компаний.

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