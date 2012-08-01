Тысячи людей не могут покинуть сирийский город Алеппо

В сирийском Алеппо продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами, в городе заблокированы тысячи гражданских лиц, которые хотят покинуть город.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на Агентство ООН по делам беженцев.

По словам очевидцев, в Алеппо заканчиваются запасы продуктов питания и газа, который используется для приготовления пищи.

Из города успели убежать почти 200 тысяч человек. По меньшей мере 15 тысяч стали беженцами в самом Алеппо – они находятся в школах, мечетях и других общественных местах, поскольку их дома разрушены или повреждены.

Военные уже четыре дня пытаются выбить повстанцев из нескольких районов Алеппо. Точные потери сторон неизвестны. Оппозиция утверждает, что в городе действует приблизительно три тысячи ее бойцов.

Президент США Барак Обама и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились во вторник по телефону о координации помощи беженцам, покидающим Сирию.

Как сообщал УНИАН, вооруженный конфликт в Сирии между правительственными силами и повстанцами, которые выступают против действующего Президента Башара Асада, продолжаются с марта 2011 года. С того времени, по данным ООН, в стране погибло более 16 тыс. человек.

26 июля из-за обострения ситуации в Сирии Украина провела эвакуацию своих граждан.