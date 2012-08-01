Азаров будет развивать спортивную инфраструктуру по принципу «3 на 27»

Правительство со следующего года начнет реализацию масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры в Украине по принципу «3 на 27».

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время ознакомления с работой Школы подготовки Олимпийского резерва, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Мы работаем над программой, которую мы назвали «3 на 27». Она предусматривает, что в каждом из регионов должны быть построены или модернизированы три спортивные объекты: стадион, бассейн и универсальный спортивный комплекс. В ближайшие несколько лет мы собираемся такие современные спортивные комплексы открыть», - отметил Н.Азаров.

Премьер-министр подчеркнул, что «эта крупная спортивная программа вытекает из программы улучшения жизни в стране, и правительство сделает все для того, чтобы спорт стал частью повседневного образа жизни украинцев, и в первую очередь - молодежи».

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