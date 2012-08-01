ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 августа

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Зерновой меморандум: ограничения экспорта будут анонсировать за 60 дней» пишет: вчера Минагро и общественные аграрные организации подписали меморандум о согласованных действиях на зерновом рынке. Экспортеры обязались торговать в рамках определенных балансов, а чиновники — предупреждать о вводимых ограничениях минимум за 2 месяца…

http://delo.ua/business/zernovoj-memorandum-ogranichenija-eksporta-budut-anonsirovat-z-182275/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «"Газпром" отключили от Литвы», в котором пишет: Литва одержала победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. В результате российская монополия утратила контроль над литовской газопроводной системой…

http://www.kommersant.ua/doc/1992829

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «До языка дошли руки», в котором пишет: вчера председатель Верховной Рады Владимир Литвин, вопреки данным ранее обещаниям, подписал закон "Об основах государственной языковой политики". В администрации президента признают, что документ был принят с грубым нарушением регламента, однако шансы на его подписание главой государства высоки…

http://www.kommersant.ua/doc/1992598

* * *

Газета «Сегодня» в материале «Благодаря зоне свободной торговли Украина получит качественную еду и дешевые автомобили» пишет: эксперты объяснили, что мы выиграем и что проиграем от торговли без границ…

http://www.segodnya.ua/news/14418291.html

* * *

Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Ржавые комбайны "объедают" страну» пишет: устаревшая сельхозтехника приводит к 6 млн тонн ежегодных потерь зерновых, т.е. около 10% урожая. Впрочем, лишь четверть отечественных предприятий имеют современный парк. Минагропрод принял на себя все необходимые полномочия и попытается улучшить ситуацию...

http://economics.unian.net/rus/detail/135569

***

Также сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Пекло в офисе, или Охлади себя сам», в котором пишет: аномальная жара нынешним летом обещает повторить жару-2010. В Украине, похоже, открыт филиал пекла и работать людям в нем и не хочется, и не можется. Но большинство работодателей не спешат "копейкой" защитить своих сотрудников от жары...

http://economics.unian.net/rus/detail/135407

Российские СМИ

«Ведомости» в публикации «Прогнозы урожая зерна сохнут на корню» пишут: прогнозы урожая зерна усыхают на глазах: пессимистический вариант Минсельхоза — уже 75 млн т, признался вчера министр Николай Федоров. Еще две недели назад речь шла о 80-85 млн т. Засуха уже нанесла ущерб в 33 млрд руб…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2378871/prognozy_sohnut_na_kornyu

* * *

Издание «Известия» в публикации «Авиакомпания, закрытая после гибели «Локомотива», возвращается на рынок» пишет: по информации «Известий», «Як-Сервис» сменил название, юридический адрес и готов работать в области воздушных перевозок…

http://izvestia.ru/news/531837

(УНИАН)