Языковой закон приведет к негативным последствиям, в том числе финансовым – Порошенко

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко считает, что языковой закон в случае вступления в силу приведет к негативным последствиям, в том числе финансовым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после заседания Кабинета министров Украины.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, я не думаю, что если данный закон будет подписан Президентом, он пойдет на пользу Украине», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что необходимо приложить максимум усилий, чтобы закон «О принципах государственной языковой политики» не вступил в силу.

«Причем это не только разъединение государства, это не только последствия для украинского языка, это, в том числе, последствия экономические, последствия финансовые, которые на сегодняшний день абсолютно не являются приоритетом в расходовании средств, в том числе государственных средств», - подчеркнул министр.

При этом П.Порошенко не уточнил сумму возможных финансовых потерь Украины в случае подписания Президентом языкового закона.

Как сообщал УНИАН, 31 июля председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал закон "О принципах государственной языковой политики", который расширяет применение русского языка на региональном уровне. Документ направлен на подпись Президенту Украины.

По данным экспертов, на реализацию языкового закона государству ежегодно необходимо будет тратить из госбюджета от 17 млрд грн до 50 млрд грн.