Анонс на 2 августа

* Состоится заседание пресс-клуба на тему: «Бой с тенью: зачем ограничивать наличные расчеты?». Организатор - ОО «Лига финансового развития». Приглашены: Валерий Прохоренко, зам.председателя НБУ, Наталья Синявская, директор Генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ; Борис Тимонькин, председатель правления АО «Укрсоцбанк», Сергей Наумов, председатель правления ПАО КБ "Правэкс-Банк» Владимир Хлывнюк, председатель правления АО «Банк« Финансы и Кредит»; представитель НАБУ.

* Экономический совет общественных объединений и ассоциаций бизнеса, УСПП совместно с представителями ГНСУ будут обсуждать Концепцию реформирования налоговой системы Украины. Будет рассматриваться законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины», подготовленный ГНС в рамках данной реформы. Участники: президент УСПП А.Кинах, зам.председателя ГНС Украины А.Игнатов, председатель Совета предпринимателей при КМУ Л.Козаченко, председатель Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей В.Изовит, президент компании «Украгрохимхолдинг» С.Лисковский, руководитель отдела управленческой и налоговой отчетности компании «Фармак» С.Брижицкий, председатель Ассоциации «Укрлэктронкабель» В.Бевз и др.

* Пресс-конференция на тему: "Почему количество лесных пожаров в Украине в этом году бьет рекорды?". Организатор - ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Сергей Гордиенко, начальник отдела организационной работы ГУ госохраны лесов Госагентства лесных ресурсов Украины Игорь Виговский, зам.председателя Национального экологического центра Украины Алексей Василюк и представитель Госдепартамента техгогенной безопасности МЧС Украины.

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