ТОП-10 (1 августа)

В Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой

"Газтек" приобрел 25% госпакета акций «Николаевгаза» за 18,97 млн грн

В сентябре Украину посетит миссия МВФ

Украина накопила в ПХГ 15 млрд. кубометров газа

Украина привлечет 200 млн евро кредита ЕИБ на реабилитацию гидростанций

Госбюджет в январе-июне сведен с дефицитом 6,702 млрд грн

Кабмин отложил вопрос о ТЭО строительства LNG-терминала по просьбе Порошенко

Госкомпания «Газ Украины» будет преобразована в АО "Синтез-Газ Украины»

Янукович подписал закон об изменениях в законодательство о госзакупках

Стокгольмский суд отклонил иск «Газпрома» к Литве

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В Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой

В Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению Главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области, 30 июля 2012 года в с. Комишеватка Приморского района Запорожской области в личном хозяйстве был выявлен падеж свиней. Для экспертизы материал от погибших животных был направлен для исследования в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

В результате исследования выявлено, что животные погибли от вируса АЧС.

Отмечается, что вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни 31 июля 2012 г. введен карантин, перекрыта автомобильная дорога, проходящая через населенный пункт, и обеспечено движение автотранспорта в объезд.

Рабочая группа выехала в Запорожскую область для координации действий по ликвидации болезни и недопущению дальнейшего распространения возбудителя болезни в другие регионы Украины, проведены перераспределение и доставка дезсредств для осуществления оперативных мероприятий, проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Запорожской облгосадминистрации, с Министерством чрезвычайных ситуаций согласовано выделение необходимого количества напалма для сжигания трупов животных в ходе ликвидации вспышки болезни.

В связи со сложившейся ситуацией, Госветфитослужба обращает внимание граждан, которые содержат свиней в личных частных хозяйствах, на недопущение скармливания животным пищевых отходов животного и неизвестного происхождения, недопущение покупки продуктов животного происхождения в местах стихийной торговли, недопущение контакта собственных животных с дикими, синантропными животными и посторонними лицами.

С целью локализации и недопущения распространения возбудителя болезни, на территории возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

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"Газтек" приобрел 25% госпакета акций «Николаевгаза» за 18,97 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал ЧАО "Газтек" победителем приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций ПАО "Николаевгаз".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся в среду, 1 августа, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Николаевгаз» - ООО "ИК Финлекс-Инвест" и ЧАО "Газтек"- было проведено 2-шаговое повышение цены с размером одного шага в 185 тыс. грн, в результате чего ЧАО "Газтек" предложила за 25% госпакета акций «Николаевгаза» наивысшую цену 18 млн 970 тыс. грн, что на 570 тыс. грн больше его начальной цены (18 млн 400 тыс. грн - УНИАН).

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации "Николаевгаз" (г. Николаев) специализируется на транспортировке и поставке природного газа промышленным и теплоснабжающим предприятиям, потребителям бюджетной сферы, населению области.

50% + 1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов, в том числе блокирующего пакета акций "Николаевгаза".

Собственниками самого "Газтека" является ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited.

ООО "Инвестиционная компания "Финлекс-Инвест" является собственником пакетов акций в ряде облгазов, в том числе ей принадлежит миноритарный пакет акций ОАО "Черкассыгаз".

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В сентябре Украину посетит миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину в сентябре с целью проведения оценки бюджетной политики нашего государства на 2013 год.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, которая состоялась 31 июля в г. Вашингтон.

Как сообщает пресс-служба В.Хорошковского, во время разговора первый вице-премьер-министр Украины отметил последовательность работы правительства с целью осуществления реформ, сохранения макрофинансовой стабильности, реформирования энергетического сектора и т.п.

Основное внимание было уделено обсуждению приоритетов сотрудничества в рамках программы МВФ «стенд-бай» для Украины.

«Украина уже реализовала почти все взятые на себя обязательства. В то же время, повышение тарифов на газ и тепло для населения и предприятий коммунального сектора без всеобъемлющего комплексного реформирования соответствующих отраслей национальной экономики не даст желаемого эффекта», - заявил В.Хорошковский.

Во время разговора отдельное внимание было также уделено выполнению Украиной государственного бюджета в текущем году.

Как сообщал УНИАН, после одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Очередная миссия Фонда в конце мая 2012 года провела в Киеве переговоры с представителями правительства и Нацбанка. По итогам работы миссия заявила, что МВФ вернется к вопросу возобновления кредитования Украины в рамках программы сотрудничества, когда увидит готовность украинского правительства выполнить рекомендации фонда, в частности, касающиеся повышения цен на газ для населения.

29 июня 2012 года планировалось проведение заседания Совета директоров МВФ, на котором должно было обсуждаться выполнение Украиной обязательств по валютному режиму. Речь идет не о кредите stand-by, а о рассмотрении ст.4 консультаций по выполнению Украиной своих обязательств по валютному режиму.

В начале июля т.г. директор департамента внешних связей МВФ Герри Райс заявил, что Международный валютный фонд пока не намерен возобновлять программу сотрудничества с Украиной, и ждет от нее выполнения ранее взятых обязательств, в частности, касающихся повышения тарифов на газ для населения.

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Украина накопила в ПХГ 15 млрд. кубометров газа

Украина на начало августа накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 15 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«По состоянию на 1 августа – 15 млрд», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, объем природного газа, который, согласно прогнозному балансу поступления и распределения газа на 2012 год, будет необходим Украине в 2012 году, составляет 68,156 млрд куб. м, из которых газ собственной добычи - 20,727 млрд куб. м, импортный газ - 35,124 млрд куб. м, газ, отобранный из подземных хранилищ - 12,305 млрд куб. м.

Баланс газа утвержден распоряжением Кабинета министров №431 от 20 июня и размещен на сайте правительства.

Согласно документу, НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 г. импортирует 27 млрд куб. м газа, Ostchem Holding Limited - 8,124 млрд куб. м.

Согласно балансу, потребителям Украины в 2012 году будет направлено 49,809 млрд куб. м газа, в том числе промышленности - 23,629 млрд куб. м, населению и религиозным организациям - 17,1 млрд куб м, предприятиям теплокоммунэнерго - 8,15 млрд куб. м, бюджетным организациям - 0,93 млрд куб м.

На производственно-технологические нужды планируется направить 4,397 млрд куб. м газа, закачать в ПХГ - 13,135 млрд куб. м.

Напомним, в июне этого года «Газпром» предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит российского газа. Аванс позволил «Нафтогазу Украины» пополнить оборотные средства для закупки природного газа и последующей его закачки в украинские ПХГ. По мнению «Газпрома», своевременное заполнение газом ПХГ Украины позволит компании выполнить свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа в Европу предстоящей зимой.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.

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Украина привлечет 200 млн евро кредита ЕИБ на реабилитацию гидростанций

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение госкомпанией "Укргидроэнерго" кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №519-р от 25 июля 2012 года, текст которого размещен на портале Кабинета министров.

"Признать целесообразным привлечение займа от ЕИБ для реализации инвестиционного проекта "Реабилитация гидроэлектростанций" в размере 200 млн евро", - говорится в документе.

Кабмин также поручил Минфину, Минэнергоугля и НКРЭ подписать с "Укргидроэнерго" договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств по обслуживанию и погашению займа в размере 200 млн евро.

Размер платы за предоставление кредита "Укргидроэнерго" составляет 2% годовых выбранной и непогашенной суммы займа.

Как сообщалось ранее, Кабмин распоряжением №581-р от 22 июня 2011 года одобрил привлечение "Укргидроэнерго" кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций.

Таким образом, на проект реабилитации гидромеханического и электромеханического оборудования "Укргидроэнерго" ЕБРР и ЕИБ суммарно предоставляется 400 млн евро.

По итогам реализации проекта обновления оборудования электростанций "Укргидроэнерго" установленная мощность ее ГЭС и ГАЭС увеличится на 10%. Кроме максимального использования производственных мощностей, также будет повышена надежность и эффективность работы станций, будет достигнут более высокий уровень безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и улучшена экологическая ситуация в окружающей среде в районе бассейна Днепра.

Справка УНИАН. ПАО "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО принадлежит НАК "Энергетическая компания Украины", которой владеет государство.

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Госбюджет в январе-июне сведен с дефицитом 6,702 млрд грн

Государственный бюджет Украины в январе-июне сведен с дефицитом 6,702 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда составил 4,663 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета за указанный период составили 162,953 млрд грн, что на 16,9% больше, чем за соответствующий период 2011 года. В т.ч. доходы общего фонда составили 141,284 млрд грн, на 16,8% больше, чем в январе-июне 2011 года.

Поступления в общий фонд налога на добавленную стоимость (НДС) составили 67,386 млрд грн, налога на прибыль — 28,533 млрд грн, акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 10,663 млрд грн.

В спецфонд госбюджета поступления составили 21,669 млрд грн, что на 17,8% больше, чем за соответствующий период 2011 года.

Расходы госбюджета за I полугодие т.г. составили 168,053 млрд грн, что на 13,3% больше соответствующего периода 2011 года, в т.ч. расходы общего фонда увеличились на 12,4% - до 146,3 млрд грн.

При этом указывается, что расходы госбюджета на обслуживание госдолга против соответствующего периода 2011 года выросли на 10% — до 11,554 млрд грн, расходы на оборону — на 14,4% - до 6,140 млрд грн, на обеспечение общественного порядка, безопасности и судебной власти - на 13% - до 15,619 млрд грн, на экономическую деятельность - на 27,3% - до 20,636 млрд грн, здравоохранение - на 29,5% - до 3,867 млрд грн, образование – на 14,3% - до 15,208 млрд грн.

Расходы госбюджета на социальную защиту и социальное обеспечение в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года выросли на 27,5% - до 28,354 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 366,621 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 317,408 млрд грн, расходы - 391,810 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 342,005 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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Кабмин отложил вопрос о ТЭО строительства LNG-терминала по просьбе Порошенко

Кабинет министров Украины отложил рассмотрение вопроса об утверждении технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминала).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«По моей просьбе этот вопрос был снят с рассмотрения, поскольку у меня есть замечания», - сказал П.Порошенко. При этом он не сообщил сути имеющихся у Минэкономики замечаний к этому проекту.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2012 года компания SOCOIN завершила разработку ТЭО национального проекта «LNG-терминал».

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро.

Планируется, что финансирование строительства LNG-терминала будет осуществляться по принципу: 30% от общей стоимости составят средства консорциума, в который войдет Украина, а 70% - за счет заемных средств (кредитов, облигаций и т.д.).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приемке сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В сентябре 2011 г. компания Socoin (Испания) выиграла тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминала).

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

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Госкомпания «Газ Украины» будет преобразована в АО "Синтез-Газ Украины»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в Публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

Согласно объявлению компании в газете «Урядовый курьер», соответствующий приказ о прекращении деятельности «Газа Украины» путем реорганизации и переименования в «Синтез-Газ Украины» №545 был подписан 26 июля этого года.

ДК "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о реформировании нефтегазового комплекса. Согласно документу, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными трубопроводами и хранению в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно для выполнения обязательств Украины в рамках договора об основании энергетического содружества

После этого Кабинет министров Украины решил акционировать госкомпании «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаз».

Позже «Укргазвыдобування» подвела итоги тендера по определению оценщиков имущества «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування» и сервисного филиала «Укрбургаз».

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, решение об акционировании компаний связано с необходимостью выполнять требования европейской Энергетической хартии.

В нынешнем году "Нафтогаз", контролирующий около 11% оптового рынка нефтепродуктов Украины через двух производителей - Шебелинский ГПЗ ДК "Укргазвыдобування" и Мариупольский НПЗ "Азовской нефтяной компании", заявил о планах вернуться на розничный рынок и включил это направление развития в число приоритетных.

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Янукович подписал закон об изменениях в законодательство о госзакупках

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон №5044-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственных закупок".

Закон направлен на совершенствование законодательства в сфере государственных закупок. В частности, уточнены полномочия Минэкономразвития во время осуществления функции мониторинга по вопросам государственных закупок; введена возможность закупки по сокращенной процедуре продуктов питания; установлены случаи отмены процедуры закупки у одного участника заказчиком и т.п.

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Стокгольмский суд отклонил иск «Газпрома» к Литве

Стокгольмский арбитраж отклонил претензии российского газового гиганта ОАО “Газпром” к Литве, говорится в официальном сообщении Министерства энергетики Литвы.

Как говорится в пресс-релизе, этим решением Стокгольмский арбитраж окончательно утвердил право литовского правительства инициировать расследование деятельности газовой компании Lietuvos dujos, являющейся монополистом по поставка и транзиту газа по территории Литвы, в Вильнюсском окружном суде и отклонил все требования “Газпрома” о возмещении ущерба.

Однако суд так же заявил о том, что вопрос о высоких ценах на газ для Литвы не может быть решен в рамках той же процедуры. Эта проблема должна быть рассмотрена отдельно.

Литовские власти собираются выделить транспортные сети в отдельную компанию и таким образом привести Lietuvos dujos в соответствие с требованиями третьего энергетического пакета ЕС, которые запрещают добывающим компаниям владеть распределительными сетями. Таким образом, после реструктуризации литовской компании у «Газпрома» фактически отберут магистральные газопроводы из собственности. Это прямо противоречит существующему порядку работы «Газпрома» в ближнем зарубежье, предпочитающему сохранять право собственности на магистральные газопроводы и тем самым контролировать не только процессы подачи и сбыта, но и диктовать свои условия зарубежным покупателям.

По словам министра энергетики Литвы Арвидаса Секмокаса, слова которого приводит пресс-релиз, решение арбитража еще раз свидетельствует о том, что вопрос о деятельности Lietuvos dujos и реализации Третьего энергетического пакета ЕС в газовом секторе “Газпром” должен решать путем не арбитража, а добровольных переговоров. Этот диалог, в котором Европейская комиссия также принимает активное участие, продолжается с февраля 2012 .

Российский монополист добивался, чтобы действия литовского министерства энергетики, направленные против компании Lietuvos dujos и ее руководства, были признаны нарушающими акционерный договор Lietuvos dujos и чтобы “Газпрому” были компенсированы понесенные убытки.

Вильнюсский окружной суд в настоящее время все еще рассматривает инициированное Минэнерго дело о деятельности Lietuvos dujos.

Германской компании E.ON Ruhrgas International принадлежат 38,9% акций Lietuvos dujos, “Газпрому” — 37,1%, Минэнергетики Литвы — 17,7%.

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