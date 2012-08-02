В Крыму из-за сильного ливня подтоплено более 100 домов

Вчера вечером в Черноморском районе Крыма в результате сильного ливня произошло подтопление дождевыми потоками 112 частных жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, в частности, подтоплено 86 домов в с. Красная Поляна, 24 – в селе Внуково и 2 дома в пгт Черноморское.

Уровень воды после ливня в подтопленных домах достигал от 0,2 до 1 м.

К откачиванию воды из домов, расчистке дренажных систем и отведению воды из приусадебных участков привлечены личный состав и мотопомпы Главного территориального управления МЧС в АР Крым и ГАО „Черноморнафтогаз”.

По состоянию на 7 час 2 августа подтопленных домов нет. Остаются подтопленными отдельные приусадебные участки и подвальные помещения.

Жертв и пострадавших нет.