ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 августа
Экономические материалы
Украинские СМИ
Издание «Дело» в публикации «Рейтинговые агентства поставят в рамки закона» пишет: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку готовит Концепцию будущего закона о системе рейтингования, плотно затрагивающую не только интересы рейтинговых агентств, но и финансовых учреждений…
http://delo.ua/finance/rejtingovye-agentstva-postavjat-v-ramki-zakona-182382/
* * *
Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Налоговая настаивает на своем», в котором пишет: ГНС не учла мнение бизнеса в проекте фискальной реформы…
http://www.kommersant.ua/doc/1993340
* * *
Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров покоряет стихии», в котором пишет: премьер опасается пожаров и требует подачи воды…
http://www.kommersant.ua/doc/1992967
* * *
Газета «Сегодня» в материале «Куда едут отдыхать украинцы и как экономят на перелетах» пишет: популярны Турция, Черногория и Греция, в Египте пока очень жарко, а во Вьетнам едут знающие…
http://www.segodnya.ua/news/14418879.html
* * *
Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Свиная чума» может поразить экономику Украины» пишет: африканская чума свиней добралась до Украины - в Запорожской области зафиксировано заболевание свиней этим вирусом. Для страны это грозит колоссальными убытками, начиная от уничтожения скота вокруг очага заболевания и заканчивая ограничением экспорта мяса и зерновых из страны…
http://economics.unian.net/rus/detail/135604
***
Также сайт «УНИАН-экономика» публикует материал «Продажа "Запорожстали": украинскую металлургию залили в форму «Метинвеста», в котором пишет: С покупкой «Запорожстали» холдинг «Метинвест» еще на шаг приблизился к воссозданию под своей крышей целостного горно-металлургического комплекса времен УССР. И это полностью согласуется с общемировыми интеграционными процессами на металлургическом рынке. Вот только годы «одиночного плавания» для многих украинских предприятий могут оказаться невосполнимой потерей...
http://economics.unian.net/rus/detail/135623
***
Российские СМИ
«Ведомости» в публикации «Министерства предлагают сильно изменить пенсионную систему» пишут: «Ведомостям» стали известны предложения министерств, что делать с пенсиями. Варианты самые разные — от мягких до радикальных, но все они сильно меняют пенсионную систему…
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2429561/tretya_pensionnaya
* * *
Издание «Известия» в публикации «Возобновлено дело о хищении 15 млрд на реконструкции аэропорта Дерипаски» пишет: известного бизнесмена могут вызвать на допрос в рамках расследования отмывания денег, выделенных на сочинский аэропорт…
http://izvestia.ru/news/531938
(УНИАН)