На Прикарпатье ливень разрушил дорогу и подмыл мост

В Ивано-Франковской области в результате дождей в селе Раковец Богородчанского района на участке автомобильной дороги государственного значения Богородчаны-Гута подмыта плита и разрушена часть береговой опоры моста.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области.

По информации МЧС, в результате повреждений просело на глубину 60-65 см дорожное полотно на площади 1х7 м поперек дороги перед въездом на автомобильный мост через местную речку со стороны села Гута Богородчанского района. Потерпевших нет.

Проезд через мост до устранения повреждения был приостановлен.

С 22.00 1 августа проезд по одной половине моста временно возобновлен.

Сегодня запланировано определить характер повреждений несущих конструкций, укрепить дамбы и определить способ проведения капитального ремонта подъездных путей к мосту.

Автомобильный мост железобетонный, на железобетонных опорах, длиной 12 м и шириной 9+2х1,05 м, допустимой грузопроходимостью 40 тонн. В 1978 году мост капитально реконструированный.