В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"2 августа ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалы ветра до 20 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем в конце недели в Крыму будет сильная жара. По информации МЧС, 5-7 августа максимальная температура воздуха достигнет 38°, в степной части полуострова - до 42°.

МЧС предупреждает, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В сводке также говорится, что 1 августа в Черноморском районе полуострова ливень подтопил более 100 частных домов. К утру сегодняшнего дня уровень воды в помещениях спасатели снизили до минимального.