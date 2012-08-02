Анонс на 3 августа

03.08.2012 Передача заявок на добычу углеводородов на Скифском и Форосском участках Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Ставицкого

Государственная служба геологии и недр Украины передаст конкурсные заявки на добычу углеводородов в рамках участков Скифский и Форосский (Шельф Черного моря) Межправительственной комиссии по определению победителя (согласно постановлению КМУ от 23.05.2012 No. 454 и No. 455). В рамках мероприятия состоится пресс-конференция председателя Межправительственной комиссии, министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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