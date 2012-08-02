Анонс на 3 августа
19:07, 02 августа 2012Разное
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03.08.2012 Передача заявок на добычу углеводородов на Скифском и Форосском участках Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Ставицкого
Государственная служба геологии и недр Украины передаст конкурсные заявки на добычу углеводородов в рамках участков Скифский и Форосский (Шельф Черного моря) Межправительственной комиссии по определению победителя (согласно постановлению КМУ от 23.05.2012 No. 454 и No. 455).
В рамках мероприятия состоится пресс-конференция председателя Межправительственной комиссии, министра экологии и природных ресурсов Украины Эдуарда Ставицкого.
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