Зурабов остался на должности спецпредставителя Путина по экономическим отношениям с Украиной

Москва. Президент Российской Федерации Владимир Путин переназначил Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ на Украине Михаила Зурабова на должность своего специального представителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ В.Путин подписал в четверг, 2 августа.

«Возложить на Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине М.Зурабова обязанности специального представителя Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной», - говорится в документе.

Кроме того, В.Путин переназначил вице-премьер-министра России Дмитрия Рогозина своим спецпредставителем по Приднестровью.

Также глава Россотрудничества Константин Косачев сохранил пост спецпредставителя Президента РФ по связям с государствами-участниками СНГ.

Как сообщал УНИАН, М.Зурабов был назначен спецпредставителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной в январе 2010 года.